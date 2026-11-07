Cinema: a Torino nasce il Premio Claudia Cardinale. La prima edizione va ad Alma Noce

TORINO – Un ponte ideale tra l’eredità straordinaria di una icona del grande schermo e l’energia del nuovo cinema italiano. Nasce a Torino il Premio Claudia Cardinale, riconoscimento ideato dalla Fondazione intitolata alla grande attrice – presieduta dalla figlia Claudia Squitieri – e dall’associazione torinese Distretto Cinema, in collaborazione con il Contemporanea Film Festival.

L’esordio ufficiale del premio si tiene proprio nel cuore della quinta edizione di Contemporanea, la rassegna internazionale dedicata alle donne nel cinema, sia davanti che dietro la macchina da presa. La cerimonia di consegna si è svolta venerdì 6 novembre alle ore 20 al Cinema Lux, alla presenza di Claudia Squitieri e di Lucilla Cristaldi, executive e creative producer, nipote dell’attrice.

La prima vincitrice: Alma Noce

Istituito per celebrare il carisma e lo spirito libero della Cardinale, il premio mira a valorizzare i giovani talenti capaci di portare sullo schermo figure femminili complesse e fuori dagli schemi. La prima interprete ad aggiudicarsi il riconoscimento è Alma Noce, giovane attrice che si è distinta per l’intensità e la sensibilità con cui affronta ruoli ricchi di sfumature.

Nonostante la giovane età, Alma Noce vanta già collaborazioni con importanti maestri e autori del cinema italiano: ha recitato in La ragazza ha volato di Wilma Labate e in Dio ride di Giovanni Veronesi (presentato come film di chiusura alla Mostra del Cinema di Venezia, al fianco di Pierfrancesco Favino), oltre ad aver lavorato con Marco Bellocchio nella serie Portobello e con Valeria Golino nella serie L’arte della gioia.

Un omaggio tra restauri, fotografia e ritratti d’autore

La serata al Cinema Lux rappresenta il cuore di una serie di appuntamenti focalizzati sulla figura di Claudia Cardinale. Nel corso dell’evento viene presentato Un Cardinale donna di Manuel Maria Perrone, ultimo ritratto filmato dell’attrice realizzato in occasione della retrospettiva a lei dedicata dal MoMA di New York. A seguire, la proiezione in versione restaurata del capolavoro di Sergio Leone C’era una volta il West, in cui la Cardinale interpreta la celebre Jill McBain.

Ad arricchire la cornice dell’omaggio, il Lux ospita anche la serie fotografica Carnaval Cardinale dell’artista francese Marie Losier, realizzata in residenza presso la Fondazione Claudia Cardinale.

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