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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 07 novembre 2026: i numeri vincenti

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Valentina Dattilo

Pubblicato

34 minuti fa

il

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Si rinnova anche questa sera l’appuntamento con la fortuna per milioni di giocatori in tutta Italia. Occhi puntati sui concorsi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, con l’attenzione rivolta soprattutto alla sestina vincente: il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto la cifra da capogiro di 51,2 milioni di euro.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 07 novembre 2026:

Bari:
Cagliari:
Firenze:
Genova:
Milano:
Napoli:
Palermo:
Roma:
Torino:
Venezia:
Nazionale:

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 07 novembre sono:

 

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 07 novembre 2026:

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 51.2 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 10 novembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Torino: 25 (manca da 118 estrazioni)
Roma: 13 (manca da 113 estrazioni)
Genova: 21 (manca da 109 estrazioni)
Cagliari: 11 (manca da 94 estrazioni)
Bari: 85 (manca da 87 estrazioni)
Nazionale: 29 (manca da 82 estrazioni)
Roma: 24 (manca da 79 estrazioni)
Palermo: 67 (manca da 76 estrazioni)
Venezia 55 (manca da 75 estrazioni)
Torino 19 (manca da 75 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 10 novembre:

87 (manca da 82 estrazioni) – 88 (da 56) – 58 (da 55) – 9 e 90 (da 49) – 36 (da 43)

I simboli estratti al Simbolotto

 

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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