Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 07 novembre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Si rinnova anche questa sera l’appuntamento con la fortuna per milioni di giocatori in tutta Italia. Occhi puntati sui concorsi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, con l’attenzione rivolta soprattutto alla sestina vincente: il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto la cifra da capogiro di 51,2 milioni di euro.
In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.
Ecco i numeri del Lotto di sabato 07 novembre 2026:
Bari:
Cagliari:
Firenze:
Genova:
Milano:
Napoli:
Palermo:
Roma:
Torino:
Venezia:
Nazionale:
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 07 novembre sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
I numeri del Superenalotto del 07 novembre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto: 51.2 milioni di euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 10 novembre 2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
Torino: 25 (manca da 118 estrazioni)
Roma: 13 (manca da 113 estrazioni)
Genova: 21 (manca da 109 estrazioni)
Cagliari: 11 (manca da 94 estrazioni)
Bari: 85 (manca da 87 estrazioni)
Nazionale: 29 (manca da 82 estrazioni)
Roma: 24 (manca da 79 estrazioni)
Palermo: 67 (manca da 76 estrazioni)
Venezia 55 (manca da 75 estrazioni)
Torino 19 (manca da 75 estrazioni)
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 10 novembre:
87 (manca da 82 estrazioni) – 88 (da 56) – 58 (da 55) – 9 e 90 (da 49) – 36 (da 43)
I simboli estratti al Simbolotto
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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