Paura per Pecco Bagnaia al MotoGp del Quatar: fa un volo di diversi metri e si frattura due dita del piede

QUATAR – Brutto incidente per il pilota piemontese Pecco Bagnaia.

Durante la Gara Sprint del Gran Premio del Qatar, Bagnaia è stato violentemente tamponato da Fermin Aldeguer nel corso del secondo giro, subendo un violento highside che lo ha sbalzato per diversi metri e poi rovinosamente sull’asfalto. L’impatto ha costretto la direzione gara a esporre immediatamente la bandiera rossa per consentire i soccorsi in sicurezza.

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Il pilota Ducati è rimasto a terra dolorante, ma fortunatamente sempre cosciente. Immobilizzato e trasportato via in barella per permettere agli steward di liberare la pista, Bagnaia è stato sottoposto ai primi accertamenti medici nel centro medico del circuito.

Dagli esami è emersa una doppia frattura a due dita del piede, un verdetto che spegne ogni speranza per la gara lunga di domani, costringendolo a un forfait pesante. Il campione della Ducati rientrerà già nelle prossime ore in Italia, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura scomposta e pianificare i tempi di recupero.

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