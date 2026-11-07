Santa Maria Maggiore si stringe nel dolore: ci lascia Anita Hofer, anima del Raduno dello Spazzacamino

SANTA MARIA MAGGIORE – La Valle Vigezzo e l’intera comunità internazionale degli spazzacamini piangono la scomparsa di Anita Hofer, 86 anni, figura centrale e colonna portante del Raduno Internazionale dello Spazzacamino e coordinatrice del relativo Museo.

A farsi interprete del profondo cordoglio del territorio è Claudio Cottini, sindaco di Santa Maria Maggiore e presidente del Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo: «La morte di Anita lascia un vuoto incolmabile nei cuori di migliaia di spazzacamini, uomini e donne che in questi anni sono giunti da ogni angolo del pianeta per celebrare il loro raduno».

Tedesca di origine, Anita Hofer iniziò la sua avventura come interprete per l’Associazione Nazionale Spazzacamini, chiamata a fare da ponte linguistico e culturale con i delegati del Centro e Nord Europa. Un ruolo trasformatosi ben presto in una missione di vita. Insieme al presidente dell’Associazione, Livio Milani – che oggi la ricorda con profonda commozione – Anita, nella veste di vicepresidente e coordinatrice del Museo dello Spazzacamino, ha guidato sia il raduno mondiale che l’istituzione museale verso traguardi straordinari e di respiro internazionale.

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