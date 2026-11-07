Tregua dalle nevicate, sul Piemonte caduti fino 50 cm di neve: cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

TORINO – La prima importante nevicata della stagione ha interessato le montagne del Piemonte regalandoci paesaggi da fiaba e tipicamente invernali. Una fese perturbata che però è ormai in esaurimento.

Gli ultimi aggiornamenti: caduti fino a 50 cm di neve

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, il peggioramento del tempo che nelle ultime 72 ore ha interessato gran parte del Piemonte, ma soprattutto i settori occidentali e sud-occidentali, dove non sono mancate le prime importanti nevicate di stagione a quote medie sulle Alpi, è ormai giunto al termine.

Complessivamente sono caduti meno di 10 mm sull’alto Piemonte, mentre accumuli pluviometrici compresi tra 20 mm e 30 mm si registrano tra Torinese e Alessandrino, con valori anche superiori ai 30-40 mm tra Cuneese e Astigiano nord-occidentale. Proprio sul Cuneese si registrano anche gliaccumuli nevosi più significativi, in gran parte compresi tra 20 cm e 40 cm già a partire dai 1800-2000 m, con punte prossime ai 50 cm sulle Alpi Marittime.

Attualmente, prosegue Vuolo, persiste uno spesso strato di nuvolosità medio-bassa, con graduali e parziali schiarite che si faranno strada nel corso del pomeriggio, seppur in un contesto di cielo irregolarmente nuvoloso. Gli annuvolamenti più compatti sono attesi sulle zone montane e pedemontane alpine, dove saranno possibili anche locali rovesci, nevosi attorno ai 1600-1800 m.

Le previsioni per i prossimi giorni

Nella giornata di domenica 8 novembre, dopo un risveglio ancora caratterizzato da nebbie e nubi basse sulle aree pianeggianti, collinari e di bassa montagna, nelle ore centrali del giorno ampie schiarite avanzeranno a partire dai settori orientali della regione, con temperature massime previste in generale lieve aumento e attorno ai 12-14 °C.

Tuttavia, all’inizio della nuova settimana, in particolare tra lunedì 9 e martedì 10 novembre, una vasta circolazione depressionaria sull’Atlantico convoglierà correnti umide verso la nostra regione, determinando nuovamente condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a coperto, con il ritorno anche di deboli precipitazioni, relegate principalmente al settore alpino e a quello appenninico, oltre che marginalmente sull’Alessandrino. Sulle pianure sarà in prevalenza asciutto, salvo sporadiche pioviggini intermittenti, più probabili tra la serata di lunedì e il mattino di martedì.

Il meteorologo segnala anche un netto rialzo dello zero termico che, entro le prime ore di martedì, si porterà diffusamente attorno ai 3000 m, con conseguente quota delle nevicate in progressivo aumento, anche ben oltre i 2500 m, soprattutto sulle Alpi Cozie, Marittime e Liguri.



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