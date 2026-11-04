Campus Einaudi occupato, UniTo accoglie la proposta di Cirio: lezioni in presenza nelle aule del grattacielo della Regione

TORINO – Prosegue a oltranza l’occupazione del Campus Einaudi di Torino. Una situazione a cui l’Università di Torino aveva risposto disponendo misure temporanee – sperano in molti – per far fronte al protrarsi dell’occupazione. Da lunedì 2 novembre, infatti, tutte le lezioni previste nella sede di Lungo Dora Siena si svolgono a distanza, mentre esami, sedute di laurea, riunioni ed eventi saranno trasferiti in altre sedi universitarie.

Una posizione decisamente più incisiva era arrivata però dal presidente della Regione Piemonte in persona che, per garantire la ripresa delle lezioni in presenza, aveva proposto di destinare le aule del centro congressi del palazzo della Regione alle lezioni.

Una proposta che, come annunciato tramite una nota, l’Università di Torino ha deciso di accogliere, ribadendo comunque la priorità di restituire al più presto il Campus Luigi Einaudi alla piena disponibilità dell’intera comunità universitaria, con la conclusione dell’occupazione e la regolare ripresa delle attività.

Dopo aver garantito la continuità con didattica online, l’Ateneo accoglie la proposta del Presidente Alberto Cirio e della Regione Piemonte di mettere a disposizione spazi per consentire, se sarà necessario, a studentesse e studenti di tornare a frequentare le lezioni in presenza in sedi alternative. È in corso l’organizzazione di un sopralluogo con le strutture competenti per definirne le modalità di utilizzo.

“Ringrazio il Presidente Cirio e la Regione Piemonte per la disponibilità e la collaborazione – dichiara la Rettrice –. La didattica in presenza è fondamentale per la qualità della formazione e della vita universitaria. Per questo lavoriamo per consentirne la ripresa anche nelle difficoltà determinate dall’occupazione.

Mi auguro che questa disponibilità possa essere raccolta anche da altre istituzioni e realtà del territorio. Sarebbe un bel segnale di solidarietà e di responsabilità condivisa nei confronti delle nuove generazioni. Naturalmente, il nostro primo obiettivo resta quello di tornare al più presto a vivere pienamente il Campus Luigi Einaudi”.