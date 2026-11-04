Scuola e formazioneTorino
Campus Einaudi occupato, UniTo accoglie la proposta di Cirio: lezioni in presenza nelle aule del grattacielo della Regione
UniTo ha deciso di accogliere la proposta ribadendo comunque la priorità di restituire al più presto il Campus Luigi Einaudi alla piena disponibilità dell’intera comunità universitaria
TORINO – Prosegue a oltranza l’occupazione del Campus Einaudi di Torino. Una situazione a cui l’Università di Torino aveva risposto disponendo misure temporanee – sperano in molti – per far fronte al protrarsi dell’occupazione. Da lunedì 2 novembre, infatti, tutte le lezioni previste nella sede di Lungo Dora Siena si svolgono a distanza, mentre esami, sedute di laurea, riunioni ed eventi saranno trasferiti in altre sedi universitarie.
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