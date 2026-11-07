Volley, gara di alto livello per Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: la partita finisce 3-2

CHIERI – Due squadre che hanno dato spettacolo in un PalaFenera sold out: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia onorano il terzo posto in classifica dando vita a una partita intensa e a tratti d’altissimo livello. Al termine di 2 ore e 11 minuti le ragazze di coach Negro esultano al tie-break, ma gli applausi sono per entrambe le formazioni.

Perso il primo set 20-25, le padrone di casa cambiano piglio aggiudicandosi 25-14 un secondo set a senso unico. Il terzo set è splendido e combattutissimo: lo vince Chieri 29-27 alla sesta palla set. Vallefoglia pareggia i conti in un quarto set senza storia (17-25). Nel tie-break Chieri ritrova lucidità e costanza vincendo 15-11.

Il premio di MVP va a Nemeth, top scorer di serata con 25 punti. Chiudono in doppia cifra fra le chieresi anche Eggleston (18), Nervini (18) e Lubian (10). Nel tabellino marchigiano spiccano i 17 punti di Bici, i 16 di Frantti e i 15 di Bolzonetti.

La partita

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-2 (20-25; 25-14, 29-27, 17-25; 15-11)

Nei primi quattro scambi fa tutto Vallefoglia nel bene e nel male, con due punti di Bolzonetti e due errori in battuta. Sul 5-5 le marchigiane piazzano un significativo break di 5 punti su servizio di Frantti. Eggleston sblocca Chieri (6-10). La fase di cambi palla si interrompe quando la pipe di Nervini viene murata da Varela Gomez portando Vallefoglia a +6 (11-17). Su battuta di Eggleston le biancoblù riescono a dimezzare lo svantaggio (15-18). Un imperioso primo tempo di Candi ferma la rimonta chierese. Da lì in avanti la squadra ospite ha il pieno controllo della situazione e chiude 20-25 alla seconda palla set grazie a un errore in servizio di Lubian.

Sul 4-4 Vallefoglia ottiene il primo punto break con Bolzonetti (4-5). Lubian a muro e Akrari con un tap in e un primo tempo capovolgono il punteggio in 7-5. Al rientro dal time-out di Pistola l’ace di Lubian vale l’8-5. Bolzonetti torna a muovere il punteggio ospite (8-6). Sul 12-9 Nemeth mette a terra il 13-9 e va sulla linea dei 9 metri: con un incisivo turno di battuta Chieri allunga a 18-9 con punti di Servini, Nemeth e Lubian. Pistola esaurisce i time-out e manda in campo Giovannini al posto di Frantti. L’errore in battuta di Nemeth è una parentesi nel monologo di Chieri che allunga a +11 con Lubian (21-10) e alla seconda palla set va al giro di campo con Nemeth (25-14).

Sul 4-5 il mani out di Frantti e un errore di Nemeth danno a Vallefoglia il 4-7. Chieri rientra a 7-7 (ace di Nemeth). Con scambi prolungati e colpi spettacolari le due squadre se la giocano alla pari fino al 15-15. Nemeth ed Eggleston portano la loro formazione a 17-15, segue il 18-15 a muro di Lubian su Verela Gomez che cede il campo a Kochurina. Proprio la neo entrata con un ace diretto firma il 18-18. Chieri ritrova il +2 grazie a due errori marchigiani (20-18).

Vallefoglia accorcia a 23-22 con Bici. Segue un’azione lunghissima risolta da un muro di Lubian su Frantti (24-22). Le due prime palle set sfumano a seguito di un attacco di Kochurina e un errore di Nervini (24-24). Ai vantaggi si registrano il 25-25 di Nervini, il 25-25 di Bolzonetti, il 26-25 di Nemeth, il 26-26 su errore al servizio di Lubian, il 26-27 corretto dal videocheck in 27-26 su attacco di Eggleston, il 27-27 di Bici e il 28-27 di Nemeth, finché al sesto tentativo il muro di Nervini su Bici decreta il 29-27.

Pistola conferma Kuchurina nel suo sestetto. Da 2-2 Vallefoglia allunga a 3-6 con Kuchirina, Bici e Frantti. Il vantaggio ospiti sale a 4 punti dopo l’8-12 di Kuchirina. Negro chiama time-out. Bici continua a martellare al servizio e dopo l’ace del 8-13 trascina la sua squadra a 8-16, quando Nemeth realizza il 9-16. Negro mette mano alla panchina con l’ingresso di Glaab, Giacomello ed Eckl. Chieri ricuce a 15-20 ma il set resta in mano alle marchigiane che al primo tentativo fanno 17-25 con Kuchurina portando l’incontro al tie-break.

Negro conferma Eckl al posto di Akrari. Il tie-break inizia con un ace di Eggleston (1-0). Si prosegue nel segno del cambio palla fino al 4-3 quando Nemeth sigla il primo punto break (5-3). Vallefoglia pareggia subito grazie ai muri di Kochurina e Candi. Chieri si riprende il +2 con Lubian e un errore di Bolzonetti (7-5).

Il tap in da posto 4 di Eggleston porta le biancoblù avanti 8-6 al cambio di campo. Il successivo 9-6 su ace di Van Aalen spinge Pistola a chiamare il primo time-out. Il vantaggio chierese cresce a 12-8 con un murone di Lubian. Due errori di Nemeth in attacco regalano il 12-11 a Vallefoglia. Bici sbaglia il servizio togliendo le castagne del fuoco a Chieri. Nervini conquista tre palle match (14-11). Al primo tentativo Nervini fa scendere i titoli di coda (15-11).

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