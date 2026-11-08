È morto Cesare Vaciago, protagonista delle Olimpiadi di Torino 2006 e ex city manager della città

È morto all’età di 80 anni Cesare Vaciago, figura di primo piano della vita amministrativa e istituzionale di Torino. Manager pubblico di lunga esperienza, aveva iniziato la propria carriera in Olivetti, per poi ricoprire incarichi di vertice in importanti realtà nazionali come Ferrovie dello Stato Italiane e Poste Italiane.

Il suo nome resta soprattutto legato a Torino, dove è stato direttore generale e city manager del Comune dal 1998 al 2013. Nel corso della sua lunga esperienza amministrativa ha lavorato al fianco di tre sindaci: Valentino Castellani, Sergio Chiamparino e Sergio Fassino, accompagnando le stagioni più significative della trasformazione della città.

Uno degli incarichi più importanti della sua carriera è stato quello di direttore generale e amministratore delegato del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 (Toroc). Vaciago ha avuto un ruolo centrale nella macchina organizzativa che ha portato alla realizzazione delle Olimpiadi, contribuendo al successo di un evento che ha segnato profondamente la storia recente di Torino e del Piemonte.

Ha partecipato anche all’organizzazione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Nel 2006 era stato insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

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