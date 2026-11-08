Schianto sulla A4: auto piomba contro il presidio di un cantiere, grave il guardiano. Lunghe code

CHIVASSO – Uno scontro stradale è avvenuto sulla A4 nei pressi dello svincolo di Chivasso Ovest, lungo la carreggiata in direzione di Milano. Qui si sono scontrate due vetture a ridosso di un’area di cantiere stradale.

Secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio degli inquirenti, il conducente di una Renault avrebbe violentemente tamponato una Fiat Panda ferma ai margini della carreggiata. All’interno dell’utilitaria si trovava il guardiano del cantiere che stava momentaneamente riposando durante il turno di sorveglianza. L’impatto è stato violento.

La macchina dei soccorsi si è mossa tempestivamente. Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novara, incaricati dei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme al personale sanitario del 118. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Volpiano, Torino Stura e Chivasso, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nell’estrazione dei feriti dalle lamiere.

Il guardiano del cantiere, a seguito dei traumi riportati nell’impatto, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Ferite più lievi, invece, per il conducente dell’altra vettura, anch’egli trasferito in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Inevitabili i disagi per la circolazione autostradale come segnalato anche da molti utenti sui social: lunghe code e rallentamenti significativi per gli automobilisti in viaggio verso Milano.

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