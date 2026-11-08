CronacaTorino
È Giovanna Bonavia la donna investita e uccisa a Luserna San Giovanni, era scesa dall’auto per far parcheggiare il marito
Giovanna Bonavia è morta sul posto; la conducente, di 71 anni, sarà indagata per omicidio stradale
LUSERNA SAN GIOVANNI – Non c’è stato nulla da fare per Giovanna Bonavia, la donna di 75 anni morta dopo essere stata investita a Luserna San Giovanni.
Cosa è successo
Secondo le prime informazioni, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, le 16 circa, in viale De Amicis 104 a Luserna San Giovanni. Qui Bonavia era scesa dall’automobile per aiutare il marito a posteggiare quando la conducente di una Fiat Panda l’ha travolta. Alla guida una donna di 71 anni, scesa subito dal veicolo sotto shock.
Le condizioni della 75enne sono apparse subito molto gravi. Sul posto il personale del 118 e l’elicottero del Servizio Regionale di elisoccorso, Nonostante la tempestività dei soccorsi, l’anziana è morta sul posto.
Giunti sul luogo della tragedia i carabinieri di Pinerolo per i rilievi del caso. La conducente dell’auto verrà indagata per omicidio stradale.
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