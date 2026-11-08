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Edoardo Caparelli è il 20enne morto al Cto di Torino dopo uno scontro stradale

Edoardo Caparelli era uno studente all’università di Torino
Valentina Dattilo

Pubblicato

31 minuti fa

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TORINO – È Edoardo Caparelli il giovane di 20 anni deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un brutto scontro stradale a Buriasco.

Caparelli, di Santena, era uno studente di Economia e Statistica all’università di Torino. Era conosciuto per la sua partecipazione attiva nell’associazione Francesca Caparelli, dedicata a sua sorella, scomparsa alcuni anni fa dopo la diagnosi di un tumore.

Cosa è successo

Il sinistro stradale ha coinvolto due automobili che si sono scontrate sulla strada provinciale 138 in regione Appendini intorno alle 19 di ieri, 7 novembre. Cinque le persone rimaste ferite, in particolare il 20enne è apparso subito essere il più grave. È stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo.

Dopo le prime cure è stato quindi trasferito al CTO di Torino. Qui purtroppo è deceduto per l’importante trauma facciale subito.

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