Si spengono le speranze per Nicolò Parrino, scomparso da Settimo Torinese: il 39enne è morto

SETTIMO TORINESE – Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche di Nicolò Parrino, conosciuto da tutti come Nicky, scomparso da Settimo Torinese lunedì 2 novembre 2026. Da allora non si avevano più notizie del giovane e i familiari avevano lanciato un appello per cercare di rintracciarlo.

Della scomparsa di Parrino si stava occupando anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto? che aveva diffuso un ulteriore appello con tutte le informazioni utili.

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Il 39enne purtroppo è deceduto a causa di un gesto anticonservativo. A darne notizia sui social è lo zio di Parrino che scrive:

Oggi abbiamo avuto la dolorosa conferma: eri tu il ragazzo che ha perso la vita sotto quel treno.

Un gesto terribile, che ci lascia un dolore immenso e tante domande senza risposta. Voglio ricordarti così, nipote mio: con il tuo sorriso, la tua sensibilità e il tuo cuore. Eri una persona fragile, forse con tante battaglie dentro che non tutti riuscivano a vedere, ma avevi una sensibilità speciale. Mi sarebbe piaciuto poterti abbracciare ancora, dirti quanto ti volevo bene e ricordarti che non eri solo.

Oggi resta un vuoto enorme, ma voglio custodire per sempre il ricordo di te e dei momenti vissuti insieme.

Ciao, nipote mio. Lo zio ti porterà sempre nel cuore.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile. Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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