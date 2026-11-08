CronacaVercelli
Tragedia al campo volo di Vercelli: il paracadute non si apre, morto un 35enne
Il paracadute si è aperto solo parzialmente
VERCELLI – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi al campo volo di Vercelli. Qui un uomo di 35 anni ha perso la vita per un incidente con il paracadute.
Cosa è successo
Secondo le prime e frammentarie informazioni, l’allarme è scattato alle 14.30 di oggi. Il 35enne si trovava al campo per un’attività di volo con il paracadute. Proprio quest’ultimo si sarebbe aperto solo parzialmente, l’uomo si è quindi schiantato al suolo.
Le indagini però sono appena cominciate e le forze dell’ordine dovranno fare piena luce sull’accaduto.
Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un’ambulanza da Vercelli e i vigili del fuoco.
Notizia in aggiornamento
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