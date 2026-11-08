Tragedia al campo volo di Vercelli: il paracadute non si apre, morto un 35enne

VERCELLI – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi al campo volo di Vercelli. Qui un uomo di 35 anni ha perso la vita per un incidente con il paracadute.

Cosa è successo

Secondo le prime e frammentarie informazioni, l’allarme è scattato alle 14.30 di oggi. Il 35enne si trovava al campo per un’attività di volo con il paracadute. Proprio quest’ultimo si sarebbe aperto solo parzialmente, l’uomo si è quindi schiantato al suolo.

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Le indagini però sono appena cominciate e le forze dell’ordine dovranno fare piena luce sull’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un’ambulanza da Vercelli e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento

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