Millari muore a Cumiana: fatale un problema al paracadute a pochi metri da terra

CUMIANA – Era di Grugliasco e aveva 43 anni Marco Millari, il paracadutista deceduto in un incidente a Cumiana.

Cosa è successo

La tragedia si è consumata intorno all’ora di pranzo di ieri in strada Galassia 11 a Cumiana allo Sky dream center, una scuola di paracadutismo. Qui Millari, paracadutista esperto, è precipitato: fatale un problema con il paracadute a pochi metri da terra.

“Dopo aver aperto il paracadute principale in maniera non normale, ha volato col suo paracadute avvicinandosi al terreno in dirittura di arrivo, ha frenato troppo alto e ha sbattuto per terra a un’altezza circa di 3 metri. In fase di atterraggio ha avuto questo mancamento da parte del suo paracadute. Questo è stato. Con un’esperienza di 820 lanci, perciò un un esperto”, ha spiegato Roberto Lomonaco, direttore dello Sky dream center, come riporta Rai News.

Le persone che si trovavano con lui hanno immediatamente chiamato il 112 e mentre attendevano i soccorsi, guidati da un infermiere del Nucleo di Valutazione della Centrale Operativa del 118 di Torino, hanno cominciato a praticare le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, per Marco Millari quello è stato l’ultimo lancio con il paracadute.

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