Trovato con quasi 7 kg di hashish e cocaina: arrestato 25enne a Torino

TORINO – Un uomo di 25 anni è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Trovato con quasi 7kg di droga

Gli agenti del commissariato di Barriera Milano, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno notato sopraggiungere a bordo di un monopattino elettrico un uomo già noto alle forze dell’ordine che si dirigeva in via Fossata. Il soggetto è stato fermato dagli agenti mentre era intento a cedere stupefacente a terzi soggetti.

Sottoposto a perquisizione personale, il 25enne è stato trovato in possesso di 14 panetti di forma circolare e 6 di forma rettangolare contenenti hashish per un totale complessivo di oltre 2 kg e due mazzi di chiavi relativi a due distinti appartamenti situati nella zona.

All’interno di uno degli appartamenti sono stati rinvenuti e sequestrati circa 5 kg di hashish suddivisi in panetti ed altri 56 grammi di cocaina purissima nascosti in una cassapanca nel soggiorno, oltre alla somma complessiva di 2.370 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

​Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

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