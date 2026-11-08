Volley femminile: il derby tra Cuneo e Novara se lo aggiudicano le Zanzare per 1-3

CUNEO – Cuneo Granda Volley lotta ma non basta: ad aggiudicarsi il derby è la Igor Gorgonzola Novara. Al Palazzetto dello Sport di Cuneo infatti sono le Zanzare ad avere la meglio, nonostante l’ottima partenza e la buona prestazione fornita dalle Gatte: Novara vince 1-3.

La partita

Ottimo avvio delle Gatte: 8-5. La forza delle biancorosse sta nel ricacciare sempre indietro Novara, infatti a metà set siamo 16-13. Si arriva poi in zona check out e le biancorosse sono bravissime nell’amministrate il vantaggio accumulato, prendendosi il primo parziale 25-21.

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2° set

Partenza super di Cuneo: vantaggio di 8-3. Questa volta però Novara cambia marcia nella fase centrale del parziale, tornando sotto: 16-15. Così nel finale le Zanzare pareggiano i conti, prima di prendersi il set 22-25.

3° set

Non cambia il copione in avvio: Gatte avanti 8-4. Tuttavia le ospiti trovano la stessa forza per rimontare, passando avanti nel cuore del parziale: 15-16. Dopo il sorpasso Novara non si volta più e chiude l’operazione sorpasso 18-25.

4° set

Il quarto set si apre con la reazione delle Gatte: 8-5 biancorosso. Le due squadre giocano a viso aperto, con qualche fisiologico momento di calo, ma la sfida è accesa: 14-16. Cuneo torna sotto, ma Novara scappa di nuovo nel finale, prima di prendersi set (22-25) e partita (1-3).

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