CuneoSport
Volley, Cuneo ci prova ma perde 3-1 a Macerata
Sconfitta per la Granda Cuneo Volley
CUNEO – La Granda Cuneo Volley ci ha messo il cuore e l’energia ma alla lunga Macerata è venuta fuori ed ha avuto la meglio.
Il primo set, 25-17, avrebbe potuto far pensare ad una giornata facile per Macerata ma Cuneo ha risposto alla grande e si è aggiudicata il secondo set 19-25 e poi ha lottato fino in fondo nel terzo, dove si è arresa solo 25-23.
A quel punto però Macerata ha accelerato ed ha chiuso il quarto 25-15 per il 3-1 finale.
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