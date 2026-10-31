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Volley, Cuneo ci prova ma perde 3-1 a Macerata

Sconfitta per la Granda Cuneo Volley
Gabriele Farina

Pubblicato

13 secondi fa

il

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CUNEO – La Granda Cuneo Volley ci ha messo il cuore e l’energia ma alla lunga Macerata è venuta fuori ed ha avuto la meglio.

Il primo set, 25-17, avrebbe potuto far pensare ad una giornata facile per Macerata ma Cuneo ha risposto alla grande e si è aggiudicata il secondo set 19-25 e poi ha lottato fino in fondo nel terzo, dove si è arresa solo 25-23.

A quel punto però Macerata ha accelerato ed ha chiuso il quarto 25-15 per il 3-1 finale.

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