Danni ingenti in un palazzo di Collegno: è esplosa una bomba carta

COLLEGNO – Paura nella notte per i residenti di un palazzo di Collegno per l’esplosione di una bomba carta.

Cosa è successo?

Secondo quanto apprendiamo, è successo tutto intorno alle 4 di questa notte. Qualcuno ha piazzato una bomba carta nell’androne del palazzo in via Macedonia 25 a Collegno. L’esplosione è stata fortissima tanto che tutti gli appartamenti dello stabile – sei in tutto – sono ora inagibili a causa dei danni ingenti. Per fortuna non si sono registrati feriti.

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Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Grugliasco Allamano e Torino centrale, accompagnati dal nucleo investigativo antincendi del comando provinciale. Presenti i carabinieri di Rivoli e gli agenti della locale per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso, non vi è dubbio che si sia trattato di un gesto doloso. Qualcuno dei residenti ipotizza un regolamento di conti.

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