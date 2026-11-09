La lettera di Alice, militante No Tav ai domiciliari e incinta: «Mi è stato negato il permesso di visitare il punto nascita»

TORINO – Una richiesta per partecipare a un corso di formazione, un’altra per visitare il reparto maternità dell’ospedale in cui ha deciso di partorire. Due domande che, per una donna in gravidanza, riguardano aspetti importanti della vita professionale e della preparazione alla nascita di un figlio. Ma che, nel caso di Alice, militante No Tav sottoposta alla detenzione domiciliare, si sono scontrate con i vincoli della misura restrittiva.

È lei stessa a raccontare la propria vicenda in una lunga lettera pubblicata il 7 novembre 2026 sul sito NoTav.info. Alice si trova in detenzione domiciliare dal 26 marzo, in seguito a una condanna a un anno e cinque giorni di reclusione per fatti risalenti all’8 dicembre 2017, quando venne arrestata durante una manifestazione al cantiere di Chiomonte.

Nella lettera racconta di essere ormai all’ottavo mese di gravidanza e di attendere la nascita del figlio, prevista per il 27 dicembre. Una condizione che, spiega, ha cambiato il modo in cui vive la detenzione e soprattutto il rapporto con le autorizzazioni necessarie per uscire dalla propria abitazione.

Le richieste respinte e il caso del punto nascita di Rivoli

Il 2 novembre, attraverso la propria legale, Alice ha presentato un’istanza per ottenere diverse autorizzazioni.

Tra queste, la possibilità di partecipare a un corso di formazione professionale organizzato dall’associazione Almaterra a Torino, previsto per il 23 e 24 novembre. Considerando l’avanzato stato della gravidanza e la distanza tra Bussoleno e Torino, aveva chiesto anche di poter pernottare a casa di un’amica, evitando così quattro spostamenti in due giorni.

Ma la richiesta che considera più importante riguardava la possibilità di visitare il Punto nascita dell’ospedale di Rivoli, struttura nella quale ha scelto di partorire. L’open day, spiega, viene organizzato soltanto una volta al mese e rappresenta un’occasione per conoscere il reparto, le ostetriche, i medici e le procedure previste per il parto.

La risposta del magistrato di sorveglianza è arrivata il giorno successivo. L’istanza è stata respinta, ad eccezione delle autorizzazioni per partecipare alle udienze giudiziarie già fissate.

Secondo quanto riferisce Alice, tra le motivazioni del provvedimento ci sarebbero i limiti propri della detenzione domiciliare e il numero elevato di richieste di autorizzazione presentate nei mesi precedenti.

La donna ricorda di aver già ottenuto permessi per attività professionali, formative, sportive e sanitarie. Racconta anche di aver dovuto chiedere un’autorizzazione specifica per recarsi a Saluzzo ed effettuare l’ecografia morfologica, fuori dalla provincia di Torino.

Nel corso della gravidanza, inoltre, ha avuto un rischio di aborto che l’ha costretta a interrompere anticipatamente l’attività lavorativa.

Alice contesta soprattutto il diniego relativo alla visita del reparto maternità, sostenendo che conoscere in anticipo il luogo in cui partorirà e le persone che la assisteranno rappresenti un’esigenza importante per la propria serenità e per la tutela della salute sua e del bambino.

Cosa prevede la legge per una donna incinta in detenzione domiciliare

La vicenda pone una questione che va oltre il singolo caso: quali sono le tutele previste dall’ordinamento italiano per una donna incinta che sta scontando una pena?

Il primo riferimento è l’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, che disciplina la detenzione domiciliare. La norma prevede espressamente questa possibilità per le donne incinte e per le madri di figli conviventi di età inferiore ai dieci anni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

La gravidanza è quindi una condizione specificamente considerata dal legislatore nell’individuazione delle misure alternative alla detenzione in carcere.

Occorre però distinguere tra la possibilità di scontare la pena a domicilio e le autorizzazioni per allontanarsi temporaneamente dall’abitazione. Non sono la stessa cosa.

L’articolo 47-ter stabilisce infatti che le modalità della detenzione domiciliare sono determinate secondo quanto previsto dall’articolo 284 del Codice di procedura penale. Quest’ultimo disciplina, tra le altre cose, le condizioni nelle quali può essere autorizzato l’allontanamento dal luogo di detenzione.

La misura, dunque, comporta restrizioni effettive alla libertà di movimento. Le uscite non sono libere e devono rispettare le prescrizioni impartite dall’autorità giudiziaria. L’allontanamento senza autorizzazione può configurare il reato di evasione.

Questo non significa, tuttavia, che la persona sottoposta alla misura perda il diritto alla salute o all’assistenza sanitaria. La gravidanza comporta esigenze di controllo medico, esami, visite ostetriche e assistenza in vista del parto, che devono essere garantite attraverso il servizio sanitario.

Il Ministero della Salute ricorda che le donne in gravidanza hanno diritto a specifiche prestazioni specialistiche e diagnostiche gratuite, comprese le visite ostetrico-ginecologiche e gli accertamenti previsti per il monitoraggio della gravidanza.

C’è però una distinzione importante: un controllo medico, un esame diagnostico o una prestazione sanitaria necessaria non coincidono automaticamente con la partecipazione a un open day ospedaliero. Quest’ultima è un’attività di preparazione al parto che può avere un valore concreto per la futura madre, ma la sua autorizzazione deve essere valutata nel quadro delle prescrizioni della detenzione domiciliare.

Il diritto alla maternità e le esigenze della detenzione

Nella sua lettera Alice allarga ulteriormente la riflessione, raccontando di aver chiesto anche una modifica della misura in vista della nascita del bambino.

In particolare, al settimo mese di gravidanza aveva presentato un’istanza per ottenere l’affidamento in prova, così da affrontare il parto e i primi mesi di vita del figlio con minori restrizioni. Anche questa richiesta, racconta, è stata respinta.

La donna sottolinea inoltre come la detenzione domiciliare possa condizionare non soltanto la sua vita, ma anche quella del bambino dopo la nascita, limitando la possibilità di uscire di casa insieme a lui.

È un tema che riguarda il rapporto tra esecuzione della pena, tutela della maternità e interesse del minore. L’ordinamento prevede strumenti specifici per evitare, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, che la gravidanza e i primi anni di vita dei figli si traducano in una permanenza in carcere.

Ma anche quando la pena viene scontata al di fuori di un istituto penitenziario, come nel caso della detenzione domiciliare, rimane aperta la questione di come conciliare le esigenze di controllo con quelle legate alla salute, alla maternità e alla genitorialità.

«Voglio poter conoscere le persone che mi aiuteranno a far nascere mio figlio»

Il passaggio più significativo della lettera è probabilmente quello in cui Alice spiega perché considera così importante la possibilità di visitare il Punto nascita di Rivoli.

Non si tratta, nelle sue parole, di una semplice uscita ricreativa. Vuole vedere il reparto, conoscere le professioniste che la assisteranno, informarsi sulle procedure e poter esprimere le proprie preferenze sul parto.

Nella sua ricostruzione, la richiesta non si discosta dalle esigenze di assistenza e tutela che dovrebbero essere garantite a una donna in gravidanza sottoposta a una misura restrittiva.

Alice cita anche la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, che prevede per le gestanti e le madri con bambini un’assistenza adeguata da parte di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura.

La lettera si conclude con una rassicurazione sulle condizioni di salute sue e del bambino. Alice racconta di essere seguita dal Consultorio di Avigliana e ringrazia le professioniste sanitarie che l’hanno accompagnata durante la gravidanza.

La sua testimonianza apre così una riflessione che non riguarda soltanto la militanza No Tav o le ragioni della condanna, ma una questione più generale: come si possono garantire i diritti e le esigenze di una donna che sta per diventare madre senza ignorare i vincoli imposti dall’esecuzione di una pena?

La detenzione domiciliare limita la libertà personale, ma non cancella la condizione di donna, lavoratrice e futura madre. Ed è proprio nel punto di incontro tra queste dimensioni che si colloca la vicenda raccontata da Alice.

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