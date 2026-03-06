Tra storia e mito: le Grotte Alchemiche di Torino

TORINO – Nel sottosuolo dell’elegante centro storico di Torino si cela un enigma affascinante e persistente: le cosiddette Grotte Alchemiche. Queste non sono grotte naturali nel senso geologico del termine, ma un insieme di passaggi sotterranei legati da secoli a racconti di esoterismo, magia e antichi segreti.

Un mistero antico quanto la città

Secondo la tradizione e le leggende locali, le grotte alchemiche sarebbero tre tunnel sotterranei situati sotto il centro cittadino — in particolare nell’area tra Piazza Castello, il Palazzo Reale e i dintorni di Via Garibaldi — la cui esatta ubicazione rimane tuttora ignota.

Queste gallerie sarebbero collegate, secondo i racconti più suggestivi, a luoghi simbolicamente carichi di significato: vertici di triangoli magici che collegano Torino a città come Praga, Lione, Londra e San Francisco, in un intreccio di magie bianche e nere che alimentano l’aura esoterica della città.

Le tre grotte: descrizioni e leggende

La prima grotta

Questa presunta galleria collegerebbe i sotterranei del Palazzo Reale con il Monumento ai Caduti del Fréjus in Piazza Statuto, luogo considerato da alcuni occultisti punto di energia oscura della città. Si dice che questo tunnel fosse abbastanza largo da permettere il passaggio di una carrozza e che fosse utilizzato dai membri della Casa Savoia per spostarsi in città — forse persino per incontri segreti con amanti e collaboratori.

La seconda grotta

Si troverebbe nell’area di Piazza Castello, e collegherebbe Porta Fibellona e i sotterranei adiacenti di Via Garibaldi, proseguendo idealmente verso la Chiesa della SS. Annunziata e oltre il fiume Po fino alla Chiesa della Gran Madre. Per alcuni, sotto il Po si celerebbe un culto legato all’antico Egitto e a Iside.

La terza grotta

La più misteriosa di tutte: sarebbe inespugnabile e conosciuta solo da pochissime persone, e secondo i miti custodirebbe la pietra filosofale, il leggendario talismano capace di trasformare i metalli in oro o di donare la vita eterna.

Tra storia reale e immaginazione popolare

Quello che è certo è che sotto Torino esiste una vasta rete di sotterranei, originatisi nel Medioevo e utilizzati nei secoli per scopi diversi: difensivi, logistici, di collegamento tra edifici civili e religiosi, o come vie di fuga per sovrani e nobili. Molti tratti di queste gallerie sono confermati dagli storici e sono stati in passato oggetto di studio e riconoscimento archeologico.

Tuttavia, l’idea che queste stesse vie sotterranee fossero centri di pratica alchemica o magia rituale — con laboratori per la ricerca della pietra filosofale o portali verso altre dimensioni — resta parte del patrimonio immaginario collettivo, alimentato da leggende, simbolismi esoterici e dalla suggestione romantica dell’occulto.

Esoterismo e fascino turistico

Il mito delle grotte alchemiche si è fuso con l’immagine di Torino come città magica, un luogo in cui storia e leggenda convivono in modo intrigante e a volte indistinguibile. Questo aspetto è diventato un elemento persistente nei tour tematici e nelle narrazioni sul patrimonio nascosto della città, tanto da attirare curiosi, appassionati di misteri e visitatori in cerca di atmosfere insolite.

Conclusione: realtà o fantasia?

La verità storica sulle grotte alchemiche è in gran parte fatta di tunnel, passaggi sotterranei e tracce archeologiche. L’aspetto esoterico — con i suoi secretissimi passaggi, simboli misteriosi e leggende sulla pietra filosofale — appartiene più all’immaginario collettivo che a una documentata realtà storica.

Eppure, proprio questa commistione tra conoscenza e mito è parte dell’incanto stesso: le grotte alchemiche di Torino non sono solo un luogo da esplorare fisicamente, ma anche uno specchio delle storie, dei sogni e delle paure che una città antica può emanare.

