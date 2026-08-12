Helen König, la donna che da Torino conquistò il mondo con le bambole Lenci

TORINO – Ci sono storie che raccontano meglio di altre il volto creativo e industriale della Torino del Novecento. Quella di Helen König Scavini è una di queste. Artista, imprenditrice e designer, trasformò un’intuizione nata in un momento di profondo dolore in uno dei marchi italiani più celebri al mondo: Lenci, sinonimo di bambole in panno, ceramiche artistiche e design d’eccellenza.

La sua vicenda personale si intreccia con quella della città, contribuendo a fare di Torino uno dei principali centri italiani della creatività applicata alle arti decorative.

Una torinese dal respiro europeo

Helen König nacque a Torino il 28 febbraio 1886 da madre austriaca e padre tedesco, chimico chiamato nel capoluogo piemontese per dirigere la Reale Stazione Agraria. Dopo la morte prematura del padre, la famiglia attraversò anni difficili e la giovane Helen trascorse parte della sua giovinezza tra Svizzera, Austria e Germania, entrando in contatto con gli ambienti artistici dell’Europa centrale. Si diplomò nel 1907 alla Scuola d’Arte Applicata di Düsseldorf, specializzandosi in fotografia, ma sviluppò presto un forte interesse anche per le arti decorative e la ceramica.

Nel 1915 rientrò definitivamente a Torino, dove sposò Enrico Scavini. La perdita della loro prima figlia segnò profondamente la coppia. Per reagire a quel dolore, Helen iniziò a creare bambole di stoffa realizzate con una cura e una raffinatezza fino ad allora sconosciute nel panorama italiano. Da quella passione sarebbe nata un’azienda destinata a entrare nella storia.

La nascita della Lenci

Nel 1919 Helen ed Enrico fondarono la Ars Lenci. Il nome dell’azienda deriva dal soprannome con cui Helen era chiamata da bambina, “Helenchen”, storpiato in “Lenci”, successivamente trasformato anche nell’acronimo latino “Ludus Est Nobis Constanter Industria”, ovvero “Il gioco è per noi costante lavoro”.

L’impresa nacque inizialmente per produrre giocattoli, ma ben presto le bambole in feltro diventarono il prodotto simbolo dell’azienda. La loro innovazione consisteva nella lavorazione del panno pressato in stampi metallici, che permetteva di ottenere volti morbidi e realistici, molto diversi dalle tradizionali teste in porcellana utilizzate all’epoca.

Le bambole Lenci si distinguevano per l’eleganza degli abiti, la qualità artigianale e l’attenzione ai dettagli. Raffiguravano bambini, personaggi in costume regionale, figure esotiche, maschere della Commedia dell’Arte e persino celebrità del tempo, conquistando rapidamente il mercato internazionale.

Un laboratorio di artisti nel cuore di Torino

La Lenci non fu soltanto una fabbrica, ma un vero laboratorio creativo. Helen König coinvolse alcuni dei più importanti illustratori e artisti dell’epoca, tra cui Gigi Chessa, Marcello Dudovich, Sandro Vacchetti, Giovanni Riva e altri protagonisti del design italiano, che contribuirono a rendere ogni creazione un piccolo capolavoro.

Nel 1928 l’azienda ampliò la produzione con le ceramiche artistiche, che ottennero rapidamente importanti riconoscimenti. Le opere Lenci furono presentate anche alla IV Triennale di Monza del 1930 e ricevettero l’attenzione della rivista Casabella, diventando un punto di riferimento del gusto Art Déco italiano.

Una grande azienda al femminile

Negli anni Trenta la Lenci rappresentava una realtà industriale di primo piano per Torino. Nel 1930 impiegava circa 600 dipendenti, in gran parte donne, esportando i propri prodotti in numerosi Paesi. In un’epoca in cui l’imprenditoria femminile era ancora un’eccezione, Helen König dimostrò che creatività e capacità manageriali potevano convivere con successo.

L’azienda produceva ormai non soltanto bambole, ma anche mobili per bambini, accessori moda, cappelli, cuscini, decorazioni, fiori in pannolenci e ceramiche, contribuendo a definire uno stile riconoscibile e fortemente legato al Made in Italy delle origini.

La crisi e il passaggio di proprietà

La Grande Depressione del 1929 colpì duramente anche la Lenci. Gli elevati costi produttivi e le difficoltà finanziarie costrinsero Helen ed Enrico ad aprire l’azienda a nuovi soci. Nel 1933 entrarono i fratelli Garella, che ne assunsero il controllo definitivo nel 1936.

Helen rimase comunque direttore artistico della sua creatura fino al 1941, continuando a influenzarne lo stile anche dopo la cessione. Nel frattempo, nel 1938, perse anche il marito Enrico Scavini. Dopo aver lasciato la produzione ceramica, si dedicò all’antiquariato e visse a Torino fino alla morte, avvenuta nel 1974.

Un’eredità che vive ancora oggi

La storia della Lenci proseguì anche dopo l’uscita dei fondatori. L’azienda continuò a produrre bambole e ceramiche per decenni, adattandosi ai cambiamenti del mercato fino alla chiusura definitiva nel 2002. Oggi il suo archivio storico è conservato presso l’Archivio Storico della Città di Torino, mentre le bambole e le ceramiche originali sono ricercatissime dai collezionisti e spesso protagoniste di mostre dedicate alle arti decorative del Novecento.

A oltre un secolo dalla fondazione della Lenci, la figura di Helen König continua a rappresentare uno degli esempi più significativi dell’imprenditoria creativa torinese. Una donna capace di trasformare il talento artistico in un’impresa internazionale, lasciando un segno indelebile nella storia del design italiano e contribuendo a costruire l’immagine di Torino come città dell’innovazione, dell’artigianato di qualità e della cultura industriale.

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