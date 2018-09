Botta e risposta fra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e la sindaca di Torino sulla candidatura per le Olimpiadi invernali 2026. Fontana ha ringraziato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti per aver ribadito il sostegno del governo ai giochi: “Si deve fare una scelta, per il bene dell’Italia sarebbe opportuno che Appendino rinunciasse, che facesse il sacrificio che ha fatto Milano all’inizio quando si era candidata da sola e per il bene dell’Italia ha aderito alla richiesta di andare in tre. A questo punto credo sia opportuno un voto del Coni. Non è mai bello che ci siano due proposte per il Paese, sarebbe stato molto meglio che ce ne fosse una sola. Ciò detto, se il sindaco Appendino ha questa necessità, lo faccia. Sicuramente non fa bene al complesso della candidatura italiana ma ognuno è libero di fare quel che vuole. Diciamo che noi siamo molto più elastici, sia il Veneto sia la Lombardia.

Chiara Appendino ha risposto via Twitter: “La richiesta di ritiro del presidente Fontana è irricevibile quanto arrogante. Ricambio la cortesia, ribaltando l’invito ritiri lui una candidatura oggettivamente meno sostenibile quale è Milano come città ospite delle Olimpiadi 2026”.

Ultima modifica: 27 settembre 2018