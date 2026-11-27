GRAN PARADISO – Una scena spettacolare e poco comune, che racconta da vicino gli equilibri della vita selvatica sulle Alpi. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso due aquile reali hanno predato un giovane stambecco, probabilmente un capretto nato nella primavera del 2026 e di circa cinque o sei mesi.

A documentare il momento è uno scatto realizzato da Enzo Massa Micon, pubblicato dal Parco Nazionale Gran Paradiso il 24 novembre. A rendere particolarmente interessante la fotografia è soprattutto la presenza di due rapaci: un’aquila adulta e un esemplare giovane.

Non è possibile stabilire con certezza se si tratti di un episodio di apprendimento delle tecniche di caccia, ma il Parco ipotizza che il giovane possa essere ancora nella fase in cui acquisisce esperienza, in presenza di un individuo adulto.

Come cacciano le aquile reali

La predazione di uno stambecco, anche se giovane, rappresenta una prova impegnativa. Una preda di queste dimensioni può infatti essere troppo pesante per essere trasportata in volo da una sola aquila, soprattutto se si tratta di un esemplare giovane.

Le aquile reali possono comunque cacciare animali relativamente grandi, come giovani stambecchi e camosci. In questi casi adottano strategie particolari: possono lasciar cadere la preda dall’alto oppure farla precipitare lungo una parete rocciosa, per poi recuperarla e trasportarla a pezzi.

Il Gran Paradiso, territorio privilegiato per le aquile reali

Il Parco Nazionale Gran Paradiso ospita una delle più alte densità di aquile reali nidificanti dell’intero arco alpino. Una presenza favorita dalla ricchezza di prede disponibili durante tutto l’anno, dagli ungulati alle marmotte, fino alle carcasse di animali, e dalla presenza di pareti rocciose e ambienti particolarmente adatti alla nidificazione.

Anche un predatore al vertice della catena alimentare, tuttavia, deve fare i conti con diverse minacce.

Tra i principali pericoli segnalati dal Parco ci sono il disturbo provocato dalle attività umane nei pressi dei nidi durante il periodo riproduttivo, l’avvelenamento da piombo, che può verificarsi attraverso il consumo di animali contaminati da munizioni da caccia, e le collisioni con le linee elettriche.

La fotografia di Enzo Massa Micon diventa così molto più di un documento naturalistico: uno sguardo su una scena di predazione che permette di osservare da vicino comportamenti, strategie e delicati equilibri della fauna alpina.

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