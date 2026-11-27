ARGENTERA – È caduta durante una discesa di scialpinismo, riportando diversi traumi e rischiando l’ipotermia. L’incidente è avvenuto oggi, venerdì 27 novembre, ad Argentera, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino e del Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf).

La donna si trovava circa a metà della discesa quando è caduta, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Dopo essere stata trasportata per un primo tratto con una barella-toboga, è stata recuperata dall’elicottero dei vigili del fuoco, decollato da Torino Caselle.

La donna è stata quindi trasferita all’ospedale di Cuneo per le cure del caso.

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