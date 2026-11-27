TORINO – Torino torna ad accogliere il grande podismo internazionale. Domenica 29 novembre si correrà la FIAT Torino City Marathon, la principale gara su strada della città, affiancata dalla FIAT Torino City Half Marathon. Sabato 28 novembre spazio invece alla FIAT Torino City Run, la corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri.

Maratona e mezza maratona partiranno insieme domenica alle 8.30 da piazza Vittorio Veneto. Il percorso attraverserà inizialmente le vie del centro e proseguirà verso Beinasco, nella frazione di Borgaretto, Nichelino, nella zona di Stupinigi, e Moncalieri.

La mezza maratona terminerà a Nichelino, nell’area commerciale I Viali, mentre i maratoneti rientreranno a Torino per tagliare il traguardo in piazza Castello, davanti a Palazzo Madama.

La manifestazione comporterà numerose modifiche alla circolazione, con chiusure progressive delle strade, divieti di sosta e deviazioni per il trasporto pubblico.

FIAT Torino City Run: sabato 28 novembre

La corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri partirà alle 10.30 da viale Mattioli, di fronte al Castello del Valentino.

Il tracciato si svilupperà interamente all’interno del Parco del Valentino, con ripercussioni limitate sulla viabilità cittadina.

FIAT Torino City Marathon e Half Marathon: domenica 29 novembre

Prima parte del percorso e chiusure

Piazza Vittorio Veneto, via Po e piazza Castello saranno chiuse al traffico dalle 7.

Dopo la partenza, gli atleti attraverseranno le seguenti strade:

via Po;

piazza Castello;

via Pietro Micca;

via Cernaia;

corso Vinzaglio, sulla carreggiata centrale;

corso Duca degli Abruzzi, sulla carreggiata centrale;

largo Orbassano;

corso IV Novembre, sulla carreggiata centrale;

corso Agnelli, sulla carreggiata centrale; oltre corso Cosenza, sulla carreggiata centrale ovest;

piazzale Caio Mario nord;

corso Settembrini;

piazzale Caio Mario sud;

corso Unione Sovietica, sulla carreggiata centrale;

via Biscaretti di Ruffia, sulla semicarreggiata nord;

via Faccioli, sulla carreggiata ovest;

strada del Drosso, fino al confine con il Comune di Beinasco.

Le modifiche alla viabilità lungo questo tratto scatteranno progressivamente dalle 7.50, in base al passaggio degli atleti. Le strade saranno riaperte gradualmente dopo il transito dei concorrenti.

La gara proseguirà quindi attraversando Beinasco, nella zona di Borgaretto, Nichelino, in zona Stupinigi, e Moncalieri. Il rientro a Torino è previsto in corso Moncalieri, all’altezza di strada ai Cunioli Alti, al 31° chilometro.

Seconda parte del percorso e chiusure

Una volta rientrati in città, i maratoneti percorreranno:

corso Moncalieri, lato fiume;

piazza Zara, sull’asse centrale lato sud;

corso Monterotondo, lato sud;

piazza Muzio Scevola, lato sud;

ponte Balbis, sulla bretella sud con carreggiata parzializzata;

corso Dogliotti, carreggiata est;

corso Unità d’Italia, carreggiata est;

sottopasso Lanza, sulla carreggiata in direzione centro città;

corso Massimo d’Azeglio, carreggiata laterale est;

corso Galileo Galilei;

discesa Tiepolo;

viale Marinai d’Italia;

viale Turr;

viale Virgilio;

corso Cairoli, carreggiata centrale;

lungo Po Diaz;

piazza Vittorio Veneto;

via Po;

piazza Castello, dove sarà allestito il traguardo davanti a Palazzo Madama.

Su questo tratto le chiusure scatteranno progressivamente dalle 9. Le strade saranno riaperte dopo il passaggio dell’ultimo atleta, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

Le principali chiusure e limitazioni al traffico

Lungo il percorso sarà vietato il transito dei veicoli, con chiusure progressive prima del passaggio dei concorrenti e riaperture al termine delle esigenze organizzative.

Tra le principali limitazioni previste:

via Po, via Pietro Micca e via Cernaia;

corso Vinzaglio e l’asse corso Duca degli Abruzzi – corso IV Novembre – corso Agnelli;

corso Unione Sovietica in direzione sud, tra corso Traiano e via Biscaretti di Ruffia;

strada del Drosso in direzione est, tra via Anselmetti e via Faccioli;

corso Moncalieri in direzione sud, da piazza Zara verso Moncalieri. Nei tratti non interessati dalla gara resterà percorribile soltanto in direzione nord;

corso Unità d’Italia in direzione nord, dal sottopasso Lingotto a corso Bramante. I veicoli diretti verso il centro dovranno obbligatoriamente imboccare il sottopasso Lingotto;

corso Dogliotti in direzione centro;

sottopasso Lanza, in entrambe le direzioni;

corso Massimo d’Azeglio in direzione nord, tra corso Bramante e corso Dante.

Ponti sul Po: quali resteranno aperti

Durante il passaggio degli atleti la circolazione sui ponti sul Po subirà limitazioni temporanee.

Aperti in entrambe le direzioni:

ponte Sassi;

ponte Regina Margherita;

ponte Isabella.

Aperti in una sola direzione:

ponte Vittorio Emanuele I, detto della Gran Madre, soltanto in direzione collina;

ponte Balbis, soltanto in direzione ospedali.

Chiusi:

ponte Umberto I.

Viabilità consigliata e percorsi alternativi

Per ridurre i disagi alla circolazione, la Polizia Locale consiglia di utilizzare:

l’asse corso Dante – ponte Isabella;

ponte Sassi e ponte Regina Margherita;

i sottopassi Rivoli e Statuto per gli spostamenti nord-sud;

corso Unità d’Italia esclusivamente in direzione sud;

percorsi est-ovest esterni all’area interessata dalla gara.

Lungo le principali direttrici utilizzate per il traffico deviato sono previsti rallentamenti, in particolare nelle zone di:

corso Dante – ponte Isabella;

corso Dogliotti – corso Bramante;

corso Massimo d’Azeglio.

Divieti di sosta

Nelle aree interessate dalla manifestazione saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata.

I provvedimenti riguarderanno in particolare le zone di partenza e arrivo e le principali strade attraversate dalla gara.

Divieto di vetro e metallo

Per motivi di sicurezza, domenica 29 novembre dalle 6 e fino a cessate esigenze, in piazza Vittorio Veneto, via Po, piazza Castello e piazzetta Reale sarà vietata la vendita per asporto, la cessione, il consumo e la detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo.

Trasporto pubblico: deviazioni per le linee GTT

Le linee GTT subiranno deviazioni, limitazioni o sospensioni temporanee lungo il percorso della manifestazione.

Per conoscere i dettagli aggiornati è possibile consultare il sito di GTT – Gruppo Torinese Trasporti.

Informazioni utili

Gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità saranno disponibili sul portale Muoversi a Torino.

La Polizia Locale segnala inoltre che, in caso di necessità legate al traffico o alla sicurezza, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti.

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