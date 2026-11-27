ORBASSANO – In vista dell’apertura del nuovo polo logistico di Orbassano, Amazon ha ufficialmente avviato la ricerca di operatori di magazzino.

L’apertura rafforza ulteriormente la presenza dell’azienda in Piemonte, dove il gruppo impiega già oltre 4.300 lavoratori a tempo indeterminato tra centri di distribuzione, depositi e poli di ricerca distribuiti tra il Torinese, Vercelli, Novara, Alessandria e Asti.

Quanto si guadagna?

A rendere particolarmente appetibile l’offerta è soprattutto il trattamento economico previsto per chi entra in azienda che prevede una retribuzione lorda mensile di partenza di 1.914 euro, un livello salariale superiore dell’8% rispetto ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale Logistica e Trasporti e in crescita di oltre il 20% rispetto ai parametri del 2020.

Accanto allo stipendio base sono previsti diversi benefit integrativi, tra cui il programma Career Choice: un piano di formazione interna con cui Amazon copre interamente i costi di iscrizione e materiali per i dipendenti che scelgono di frequentare corsi professionali e sviluppare nuove competenze, anche in settori diversi dalla logistica.

Come inviare la candidatura?

La gestione delle selezioni per il magazzino di Orbassano è affidata a Gi Group e gli interessati possono inoltrare il proprio curriculum esclusivamente attraverso il canale online ufficiale dedicato alla sede orbassanese.

Per chi desidera ricevere informazioni dirette sulle posizioni aperte e sulle condizioni contrattuali, è inoltre in calendario un Recruiting Day nella giornata di mercoledì 9 dicembre 2026 presso il temporary office di Gi Group allestito all’interno dell’Europalace Uffici, in Strada Torino 43 a Orbassano.

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