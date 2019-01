Operatore della croce rossa aggredito da un senza dimora a Torino

Agenti della Polizia Municipale Torino sono intervenuti nella notte tra sabato 5 e domenica 6 gennaio, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ove è stata collocata la struttura “Emergenza Freddo”. Un operatore della Croce Rossa è stato aggredito da un ospite, uomo di 45 anni di età, con a carico numerosi precedenti specifici.

L’operatore, poi accompagnato per le cure, è stato giudicato guaribile in 15 giorni. L’aggressore, accompagnato presso il Comando di via Bologna 74, al termine della stesura degli atti di rito, è stato arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza di un Commissariato della Polizia di Stato in attesa del processo per direttissima.