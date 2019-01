“Salvata dai vaccini contro meningococco”, il post di una studentessa di Lagnasco diventa virale

Benedetta Rosatello, per gli amici Bennie, una studentesca di Lagnasco che recentemente si è trasferita a Padova per frequentare l’università, ha postato su Facebook la sua esperienza dopo essere stata colpita dal ceppo B del meningococco, una forma che di solito è fulminante, ma che nel suo caso, a detta della ragazza, è stato meno grave “grazie al tetravalente contro i ceppi A, C, Y e W. Con ogni probabilità, proprio questo mi ha salvata”. La ragazza aggiunge che però non vuole che la sua opinione, che spera venga rispettata, non sia però “politicizzata”.

Il post continua con le sue considerazioni sul progresso della medicina: “trovo assurdo che, nonostante gli enormi progressi raggiunti in campo medico, si continui ad essere restii e diffidenti. Nessuna scienza è esatta, ma ciò non significa che bisogna rifuggire in toto i potentissimi strumenti di prevenzione sanitaria di cui siamo in possesso.”

Conclude ringraziando medici e infermieri che l’hanno curata e i suoi coinquilini per averla portata tempestivamente in ospedale.

Il post è diventato virale con centinaia di condivisioni e numerosi articoli che riprendono la vicenda.