Torino, pessime condizioni igienico sanitarie: sequestrato locale in corso Vercelli

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Francesco Messina gli agenti hanno sequestrato un locale in corso Vercelli, a Torino. Il locale di somministrazione di bevande e alimenti, nonché shisha bar, versava in condizioni igienico sanitarie tali da determinare l’apposizione immediata del vincolo del sequestro penale della cucina e degli alimenti. Al locale è stata anche contestata la mancata esposizione della licenza per la quale è prevista una sanzione amministrativa. A seguito di quanto rilevato, un gestore del locale, un cittadino camerunense è stato denunciato in stato di libertà.

Sempre durante i controlli, volti a prevenire il degrado sociale e la criminalità diffusa, è stato tratto in arresto, per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino di 34 anni.

Nel corso del controllo straordinario effettuato in Piazza della Repubblica, Lungo Dora Napoli, via Borgo Dora e aree limitrofe da personale del Commissariato Dora Vanchiglia Con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e di personale della Polizia Municipale, gli agenti hanno visto il trentaquattrenne cittadino straniero armeggiare con i coni collocati presso la pensilina della linea 4 GTT sita tra piazza della Repubblica e Corso Regina Margherita.

Nel corso del controllo gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo la somma di 520 euro in contanti. In uno dei coni della pensilina, i poliziotti hanno trovato tre panetti di hashish per un peso complessivo superiore ai 150 grammi, tre blister di pastiglie SUBUTEX e 5 flaconi di metadone