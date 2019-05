Lavori all’ufficio postale di Bussoleno

Poste Italiane comunica che lunedì 6 maggio, l’ufficio postale di Bussoleno, in piazza Vittorio Veneto 3, sarà interessato da lavori di adeguamento normativo, volti a migliorare la vivibilità degli ambienti lavorativi e per la clientela e l’ implementazione della sala consulenza. Per garantire la continuità del servizio, per tutta la durata dei lavori, sarà attivato un ufficio postale mobile in piazza Vittorio Veneto, disponibile da martedì 7 a sabato 25 maggio dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dove sarà possibile svolgere tutte le operazioni finanziarie e postali e ritirare la corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. L’ufficio postale di Bussoleno riaprirà nella rinnovata sede con i consueti orari al pubblico lunedì 27 maggio 2019.