I parlamentari europei eletti per la circoscrizione Nord-Ovest che comprende il Piemonte

Si è completato il quadro dei nuovi parlamentari europei per la circoscrizione Nord-Ovest, quella che comprende anche il Piemonte, insieme a Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. Alle Lega Nord vanno 9 deputati, 5 spettano al Pd e 2 a Movimento Cinque Stelle, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

LEGA NORD (40,7%): Matteo Salvini (693.444 preferenze), Angelo Ciocca (89.687), Silvia Sardone (44.885), Isabella Tovalgieri (32.285), Danilo Lancini (21.947), Gianna Gancia (19.148), Stefania Zambelli (18.778), Alessandro Panza (18.174) e Marco Zanni (17.922).

PARTITO DEMOCRATICO (23,4%): Giuliano Pisapia (266.369 preferenze), Irene Tinagli (105.683), Piefrancesco Majorino (92.999), Patrizia Toia (79.394) e Brando Bonifei (50.552).

MOVIMENTO CINQUE STELLE (11,1%): Eleonora Evi (16.962 preferenze) e Tiziana Beghin (14.824).

FORZA ITALIA (8,8%): Silvio Berlusconi (186.752 preferenze) e Massimiliano Salini (37.033)

FRATELLI D’ITALIA (5,6%): Giorgia Meloni (92.354 preferenze) e Carlo Fidanza (10.890)

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono candidati come capolista in più circoscrizioni. Se dovessero scegliere una diversa circoscrizione o rinunciare al seggio, per Forza Italia subentrerebbe la varesina Lara Comi (32.211 preferenze) mentre per Fratelli d’Italia il lecchese Pietro Fiocchi (9.330 prefrenze), per la Lega il posto andrebbe al ligure Marco Campomenosi (17.381 preferenze).