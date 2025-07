Scontro fatale a Cameri: perde la vita un ragazzo di 26 anni

CAMERI – Una mattinata drammatica alle porte di Cameri, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra la moto su cui viaggiava e un mezzo pesante.

L’impatto è avvenuto intorno alle 9:30 nei pressi della rotonda che collega la tangenziale alla zona industriale del paese. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo – residente nella zona – stava percorrendo la curva in uscita dallo svincolo quando si è trovato improvvisamente sulla traiettoria di un tir in transito. Lo scontro tra i due veicoli è stato molto violento: il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato traumi gravissimi.

All’arrivo dei soccorsi del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante, che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica. La viabilità in quel tratto è rimasta interrotta per diverse ore, con disagi al traffico locale.

La comunità di Cameri è sotto shock. Il giovane, appassionato di moto, era molto conosciuto in paese. Sui social, amici e conoscenti stanno lasciando messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

