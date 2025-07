Tragedia al Giro della Valle d’Aosta: muore il giovane ciclista Samuele Privitera

Non ce l’ha fatta Samuele Privitera, 19 anni, giovane promessa del ciclismo italiano. Il corridore ligure, originario della provincia di Imperia, è deceduto nella serata di mercoledì all’ospedale Umberto Parini di Aosta, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime in seguito a una caduta avvenuta durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc, riservata alla categoria Under 23.

L’incidente si è verificato in località Pontey, nella media Valle d’Aosta, a circa 50 chilometri dalla partenza e 35 dall’arrivo di tappa. Secondo una prima ricostruzione, Privitera sarebbe caduto in discesa dopo essere stato sbalzato da un dosso, a una velocità che, secondo diversi atleti del gruppo, superava i 70 km/h. Nella caduta è rimasto coinvolto anche un altro corridore, che ha riportato la frattura di una clavicola.

L’impatto è stato violentissimo: il casco si sarebbe staccato e il giovane avrebbe battuto la testa contro un cancello o contro lo spigolo di una ringhiera in ferro. Privitera ha subito un arresto cardiaco: rianimato sul posto dal personale medico, è stato poi trasferito in ospedale, dove è rimasto in terapia intensiva in prognosi riservata. Nonostante i tentativi di salvarlo, nella serata è arrivata la notizia del decesso.

Privitera era al secondo anno tra gli Under 23 e correva con la maglia della Hagens Berman Jayco, una delle formazioni giovanili più prestigiose del panorama internazionale, diretta da Axel Merckx, figlio del leggendario Eddy. La squadra ha lanciato numerosi talenti oggi protagonisti nel World Tour, tra cui Tao Geoghegan Hart, Joao Almeida, Jasper Philipsen, Jasper Stuyven e Taylor Phinney.

La direzione di gara ha immediatamente sospeso la seconda tappa in programma per giovedì. La decisione è stata ufficializzata in tarda serata.

La Società Ciclistica Valdostana è addolorata per la prematura scomparsa di Samuele Privitera. Il corridore è caduto oggi, nel corso della prima tappa del Giro della Valle d’Aosta, nel territorio comunale di Pontey. Prontamente assistito dal servizio sanitario al seguito della corsa, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Parini di Aosta dove è purtroppo deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ed è al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza.

In ragione di quanto accaduto, il comitato organizzatore ha deciso di cancellare la seconda tappa in programma domani, giovedì 17 luglio, a Passy. La corsa riprenderà con la terza tappa, in programma venerdì 18, la Pré Saint Didier-Colle del Gran San Bernardo, che sarà preceduta da un momento di raccoglimento e il tratto iniziale della tappa sarà neutralizzato in memoria di Samuele. Fino al termine della manifestazione tutte le cerimonie protocollari sono cancellate.

Il comitato organizzatore lascia libertà di scelta alle squadre se proseguire la corsa a partire dalla terza tappa.

