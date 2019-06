Dalle ore 18.31 di giovedì 6 giugno, Alberto Cirio è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Piemonte con 1.091.081 voti. Il verbale è stato firmato da Clotilde Fierro presidente dell’Ufficio Centrale Regionale della Corte d’Appello di Torino.

“È una grande emozione – dichiara Alberto Cirio -. Ringrazio tutti i piemontesi, chi mi ha votato e anche chi non lo ha fatto perché per dare alla nostra regione un’altra velocità servirà l’aiuto di tutti. Questo per me è un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Farò del mio meglio, con tutto il rispetto e l’amore che nutro per questa terra. E ora al lavoro per il nostro Piemonte”.