Aperti i seggi per i balottaggi in 17 comuni in Piemonte e 136 in Italia, nella regione votano 347 mila cittadini

Sono aperti dalle ore 7 i seggi per i ballottaggi nei 136 comuni in tutta Italia e nei 17 in Piemonte chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale.

Al voto i cittadini di tre capoluoghi di provincia : Biella, Verbania, Vercelli insieme a Novi Ligure, Vaglio Serra, Bra, Briga Alta, Fossano, Galliate, Beinasco, Chieri, Giaveno, Leinì. Piossasco, Ribordone, Rivoli, Settimo Torinese.

Di questi, 124 sono i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e 12 con popolazione inferiore ai 15 mila. Due i capoluogo di Regione al ballottaggio: Potenza e Campobasso; 13 quelli di provincia al ballottaggio: Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno,, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo oltre ai tre in Piemonte.

Gli elettori interessati dai ballottaggi sono complessivamente 3.648.485, su una popolazione di 4.406.443, per un totale di 4.431 sezioni elettorali. In Piemonte i votanti sono circa 347 mila su una popolazione di 416 mila.

I seggi chiuderanno alleo ore 23 quando inizierà lo spoglio delle schede.