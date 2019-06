La nazionale targata Juventus – Torino da spettacolo e sconfigge 3-0 la Grecia ad Atene

L’Italia targata Juventus -Torino ha battuto 3-0 la Grecia nella terza gara del girone J di qualificazione ad Euro 2020. Il ct Mancini ha confermato il 4-3-3 e rilanciato dal primo minuto in attacco Belotti, Insigne e

Chiesa e in porta Sirigu con Bonucci e Chiellini centrali in difesa in una nazionale ricca di juventini e granata.

Al 23esimo il vantaggio azzurro firmato da Barella, dopo la bella accelerazione di Belotti, autore dell’assist dell’1-0. Alla mezz’ora, da sinistra, Insigne trova l’angolino dove indirizzare il pallone sul quale non può arrivare Barkas. Dopo poco è Bonucci sul traversone dalla corsia di sinistra di Emerson Palmieri, a deviare la sfera di testa.

Nella ripresa al 70’ Sirigu si esibisce da campione per salvare il risultato.

La Nazionale di Roberto Mancini ottiene il primo successo esterno nelle qualificazioni ad Euro 2020 e tre punti per consolidare il primato nel girone J.

Appuntamento a martedì prossimo allo Juventus Stadium, per l’ultima sfida di questa stagione, contro la Bosnia di Pjanic e Dzeko. Gli azzurri arriveranno a Torino in serata con un volo charter da Bari.

Classifica: ITALIA punti 9, Finlandia 6, Bosnia e Grecia 4, Armenia 3, Liechtenstein 0

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta); Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Fabio Quagliarella (Sampdoria).