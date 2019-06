‘Tutti insieme per Varenne’: raccolta firme per il famoso cavallo

“Varenne, prima di essere ‘Il campione del mondo’ è prima di tutto un cavallo. Un cavallo dall’animo buono, gentile, abitudinario, sensibile… l’obbiettivo di tutto questo è di arrivare al cuore e far capire che, alla sua età (24 anni), i cambiamenti di ambiente, abitudini e il distacco dalla sua tata Annamaria potrebbero portare delle conseguenze a livello fisico e psicologico al cavallo stesso”. E’ quanto scrive su Facebook Roberta Tiberio, promotrice della raccolta firme per Varenne, il famoso cavallo che per questioni legali dovrebbe abbandonare l’attuale residenza di Vigone, nel Torinese. Scrive ancora Roberta Tiberio: “Ecco l indirizzo di posta elettronica a cui potrete inviare i vostri pensieri (con rispettiva firma) e i moduli della raccolta firme per chi li ha ricevuti: tuttiinsiemepervarenne@gmail.com. Ricordo che, questa iniziativa è finalizzata esclusivamente per il bene del cavallo e non vuole essere in alcun modo una presa di posizione, un’imposizione né tanto meno un espressione di giudizi in merito alla questione legale in corso”.