Domenica 23 giugno in piazza Castello ci sarà il tradizionale Farò di San Giovanni: da che parte cadrà?

Come ogni anno dal Medioevo, a Torino si festeggia il 24 giugno il santo patrono San Giovanni. Ad aprire le feste sarà il tradizionale Farò, il falò acceso in piazza Castello, il quale, per i superstiziosi, a seconda di dove cade ci sarà un buon anno o un cattivo anno per la città. Se la direzione è quella verso Porta Nuova si auspica dodici mesi propizi mentre se la direzione è quella opposta, verso Palazzo Reale, le previsioni sono funeste.

L’accensione del Farò avverrà alle 22 di domenica 23 giugno, preceduta alle 18:30 dal tradizionale corteo storico con partenza da Piazza Carlo Felice e alle 19:30 circa dalla cerimonia a Palazzo Civico di incontro tra la Sindaca e Gianduja e Giacometta. Dal pagano al sacro: lunedì 24 giugno alle 10:30 ci sarà la messa solenne di San Giovanni al Duomo con l’Arcivescovo Monsignor Nosiglia, Gianduja, Giacometta e le autorità.

I festeggiamenti saranno conclusi quest’anno, come l’anno scorso, con lo spettacolo di droni, ma questa volta saranno di più e verranno ospitati nella cornice di Piazza Vittorio Veneto. Si aspettano migliaia di partecipanti e il numero di questi è limitato a 38.000 secondo le disposizioni di Comune, Prefettura e Questura. Lo spettacolo inizierà all’incirca alle 22:30 e l’accesso alla piazza sarà possibile dalle 18 attraverso varchi controllati.

