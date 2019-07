Piogge e temporali, anche di forte intensità, sono in arrivo nel pomeriggio di domenica 14 luglio in tutto il Piemonte, accompagnati da un deciso calo di temperature. La perturbazione è in arrivo da nord ovest e colpirà prima il verbano per poi scendere su novarese, vercellese e raggiungere anche torinese e cuneese. Le temperature caleranno anche di 4-5 gradi rispetto alla giornata di sabato. La perturbazione dovrebbe proseguire anche nella mattinata di lunedì, per poi esaurirsi nel pomeriggio.