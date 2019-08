Sicurezza sui treni, entro il 2020 verranno installate telecamere nelle stazioni e a bordo dei treni

Un protocollo per la sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni è stato firmato ieri, 6 agosto, a Torino tra Regione Piemonte, Anci Piemonte, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della polizia di Stato, Ferrovie dello Stato italiane. L’iniziativa arriva in seguito a diversi atti vandalici ed aggressioni fisiche e verbali subite da viaggiatori e personale ferroviario.

Il progetto prevede, entro il 2020, una copertura di telecamere nelle principali stazioni e a bordo dei treni, l’installazione di tornelli, un’applicazione con cui il personale a bordo dei treni può contattare le forze dell’ordine.

“Un’opportunità concreta – sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio – su impulso e coordinamento della Prefettura. Se si vuole incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, bisogna renderlo sicuro”.