Scontro polemico tra Regione Piemonte e Comune di Torino sulla “cabina di regia” delle Atp Finals

E’ stata istituita una “cabina di regia” dalla sindaca Chiara Appendino e la sua Giunta per l’organizzazione, la gestione e la comunicazione delle Atp Finals, grande gara di tennis a Torino nel 2021.

Ma la notizia non è piaciuta agli assessori regionali allo Sport, Fabrizio Ricca, e al Bilancio, Andrea Tronzano. “Una notizia inaspettata – spiegano – visto che nessuno nell’amministrazione comunale ci ha comunicato né l’intenzione di formare un simile gruppo di lavoro, né il fatto che il gruppo fosse già stato formato con tanto di nomi scelti per i ruoli apicali”.

La polemica si fa ancora più accesa quando i due assessori mettono in questione la necessità dei 7,5 milioni di euro (somma pari a quella stanziata proprio dalla Giunta Appendino) per organizzare l’evento internazionale. “Se così fosse potremmo destinare l’ingente somma per altri numerosi progetti che abbiamo in programma”.

La risposta del Comune di Torino non si fa attendere a lungo. La cabina di regia riguarderebbe “esclusivamente servizi comunali e progetti in capo alla città”. Dunque non si tratterebbe del comitato organizzatore dell’evento per la cui composizione si dovranno incontrare tutte le istituzioni coinvolte nell’evento e dunque anche la Regione.