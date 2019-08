Torino, Francesco Renga improvvisa un piccolo concerto in piazza Castello – Video

Ufficialmente sarà in concerto a Torino, con i due appuntamenti al Teatro Colosseo, il 12 e 13 novembre. Ma ieri pomeriggio, martedì 27 agosto, i fans di Francesco Renga hanno potuto avere un anticipazione del suo spettacolo. Il cantante bresciano, infatti, ha improvvisato un piccolo concerto in piazza Castello. Accompagnato dal chitarrista Fulvio Arnoldi, Renga ha intrattenuto i fortunati passanti che hanno potuto assistere alla sua performance.

Sul suo canale YouTube poi Renga ha pubblicato il video, scrivendo: “Potevo farmi mancare Torino nel mio giro per l’Italia? Assolutamente no! Così come non mancherà il Piemonte durante #LAltraMetàTour”.

Oltre alle tappe torinesi Francesco Renga sarà in Piemonte l’11 novembre, ad Alessandria, al Teatro Alessandrino e a Biella il 16 novembre, al Teatro Odeon.