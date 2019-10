Festival della Nonviolenza e della Resistenza Civile a Torino dal 2 al 5 ottobre 2019

Inizia a Torino domani 2 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza promossa dalle Nazioni Unite per ricordare la nascita del Mahatma Gandhi, il Festival della nonviolenza e della resistenza civile, promosso dal Centro Studi Sereno Regis e organizzato in collaborazione con altre realtà e associaziosi locali e non: Associazione Alma Terra, ADL Zavidovici, Associazione Giuliano Accomazzi, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Carovane Migranti, Casa Umanista, Cattolici per la vita della valle, Cooordinamento di cittadini e associazioni contro l’atomica, tutte le guerre e i terrorismi, Disarmisti Esigenti, Donne in nero, Emergengy – Infopoint Torino, Fridays For Future, Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio, Mondi In Città Onlus, Operazione Colomba, Peacelink, Pro Natura, Rete Italiana per il Disarmo, Un ponte per… con il patrocinio della Città di Torino e del C.I.S.P. – Centro Interateneo di Studi per la Pace delle Università del Piemonte.

Fino a sabato 5 ottobre In questa rassegna ci saranno momenti di analisi e confronto, presentazione di libri, laboratori partecipativi, proiezioni, letture e testimonianze, mostre e altre espressioni artistiche, presidi e flash mob, che si svolgeranno in diverse sedi; il Centro Studi Sereno Regis, in via Garibaldi, 13, l’Infopoint di Emergency, corso Valdocco, 3, il Collegio degli Artigianelli, corso Palestro, 14, il Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino e piazza Castello. Il programma dettagliato dell’iniziativa è reperibile sul sito del Centro Studi Sereno Regis, serenoregis.org

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 2 ottobre alle ore 17.30 presso il Collegio Artigianelli in corso Palestro, 14, con la presentazione del libro Life in Syria, un progetto fotografico nato con l’intento di mostrare la realtà che milioni di siriani sono costretti a vivere ogni giorno. Saranno presenti due degli autori siriani Emad Husso e Nour Kelze accompagnati da Filippo Mancini, coordinatore del progetto. La mostra fotografica collegata è visitabile dal 21 settembre al 10 ottobre 2019. L’evento è organizzato dall’Associazione Giuliano Accomazzi. Sempre il 2 ottobre alle ore 21 presso la sala Poli del Centro Studi Sereno Regis in via Garibaldi 13 si svolgerà l’incontro Che cosa insegnano i Balcani. Pace, guerre e nuovi muri. Riflessioni e voci per comprendere il presente. a cura di ADL- Zavidovici, in collaborazione con Alma Teatro. All’incontro partecipa il gruppo musicale Zerevó, ensemble torinese gipsy-balkan-klezmer

Il pomeriggio di giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 14 presenterà presso l’Aula B2 del Campus Luigi Einaudi in lungo Dora Siena 100/A il convegno “Europa senza armi nucleari: un progetto realizzabile”, a cura del Coordinamento di cittadini e associazioni contro l’atomica, tutte le guerre e i terrorismi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino. Alle ore 16 presso l’Emergency Infopoint di corso Valdocco 3 avverrà l’inaugurazione della mostra Emergency Story. 25 anni: medicina, diritti e uguaglianza e alle ore 18 presso la sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis sarà proiettato il webdoc Storia di una pallottola. La guerra raccontata da chi lavora a contatto quotidiano con le vittime con la voce narrante di Valerio Mastandrea e interverrà Roberto Maccaroni, infermiere di Emergency. Alle ore 20.30, presso la sala Poli del Centro Studi Sereno Regis, ci sarà la proiezione del documentario DERT di Mario e Stefano Martone. A cura delle Donne in Nero della Casa delle Donne di Torino. La storia della cooperativa agricola bosniaca INSIEME e dell’amicizia che l’ha resa possibile, un esempio di convivenza a dispetto di tutti i nazionalismi.

La giornata di venerdì 4 ottobre sarà interamente dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e dell’emergenza climatica. Alle ore 14 si prevederà la partecipazione al presidio in piazza Castello delle ragazze e dei ragazzi di Fridays For Future e alle 15.30 presso la sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis ci sarà una conferenza di presentazione del movimento Extiction Rebellion. Nel pomeriggio due gli appuntamenti presso l’Infopoint di Emergency: alle ore 16 sarà presentata l’esperienza del Mesopotamian Water Forum, a cura di Un ponte per…: la tutela del patrimonio ambientale e culturale, pratiche di nonviolenza in Medio Oriente. e alle ore 18 si parlerà della situazione a Taranto con la presentazione del libro di Beatrice Ruscio Legami di ferro: lotte per la giustizia ambientale di qua e di là dell’oceano, a cura di Peacelink. Sempre alle ore 18 ma al Centro Studi Sereno Regis si terrà l’incontro La terra è una ricchezza, ma non per tutti… con Paolo Pileri e il suo libro Cento parole per salvare il suolo; Alessandro Mortarino e uno sguardo sulla “Terra fottuta”. A cura del Forum Salviamo il Paesaggio. Alle ore 20.30 una riflessione sull’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e la questione Alta Velocità in Val di Susa, a cura di Pro Natura Piemonte e del gruppo Cattolici per la vita della valle.

Il filo conduttore della giornata conclusiva di sabato 5 ottobre è il tema delle migrazioni. Per tutto il giorno, presso il Centro Studi Sereno Regis si esporrà la mostra “Ospiti”, fotografie di Gianni Oliva, ritratti di migranti accolti e aiutati nell’inserimento in Italia dalla comunità di Mezzenile in Val di Lanzo. In collaborazione con l’Associazione Multietnica Mediatori Interculturali (AMMI). Al mattino due laboratori: alle ore 9, “Esplorazione e pratica della Comunicazione Nonviolenta”, a cura di Extinction Rebellion e alle 10.30 “Il puzzle dei diritti”, per nonni e bambini, a cura di Emergency. Nel pomeriggio, due gli appuntamenti presso l’Infopoint di Emergency a cura dell’ASGI, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione: alle ore 14.30 un laboratorio dal titolo “Le migrazioni ambientali” e alle ore 18.00 la conferenza “Diritti annegati: profili giuridici di diritto interno e internazionale sui doveri di recupero e identificazione delle persone decedute durante la traversata del Mar Mediterraneo”. Tre invece gli appuntamenti pomeridiani al Centro Studi Sereno Regis: alle ore 15 la tavola rotonda “Domande sgradite dai migranti”, un incontro interattivo per interrogarci sulle nostre relazioni, curato da Vanessa Maher e dall’Associazione Almaterra; ore 17 la presentazione del libro curato da Fabrizio Cracolici e Laura Tussi Riace, musica per l’umanità, con i curatori intervengono Vittorio Agnoletto e Alfonso Navarra, a cura di Disarmisti Esigenti; alle ore 19.30 ci sarà la presentazione del libro Istanti Donati con Gianni Oliva fotografo, Domenico Quirico giornalista, Tiziana Bonomo curatrice in collegamento alla mostra fotografica “Ospiti” dello stesso autore Gianni Oliva.

Il Festival della Nonviolenza e della Resistenza Civile si chiuderà alle ore 20.45 nella sala Poli – Centro Studi Sereno Regis con l’incontro, Intrecci, attraverso l’intreccio di musica, canto, immagini, letture, testimonianze sarà il momento conclusivo del festival in cui riflettere sui collegamenti tra i processi migratori, la crisi ambientale e le guerre. Sono previsti gli interventi musicali di Marilù et Camarades e del violinista algerino Nabil Hamai, le letture a cura di Anna Delfina Arcostanzo della Compagnia Marco Gobetti, le testimonianze a cura di Carovane Migranti, Operazione Colomba e Karim Metref, l’intervento della dott.ssa Monica Cerutti sulle buone pratiche di integrazione dei migranti in Piemonte e l’intervento video di padre Alex Zanotelli. In chiusura alle ore 23.00 in piazza Castello il Flash mob a cura di Casa Umanista