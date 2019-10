Maltempo Piemonte, case evacuate e scuole chiuse nell’alessandrino. Linee ferroviarie interrotte – Video e Fotogallery

Situazione molto difficile in molti paesi dell’Alessandrino, sopratutto nelle zone appenniniche, a causa del maltempo che nelle ultime ore ha assunto le caratteristiche di un’alluvione. Fiumi e torrenti sono straripati, molte strade sono chiuse, invase da acqua e fango; le zone dei centri abitati prossime a fiumi e rii, sono state allagate.

Evacuati una scuola e gli abitanti in un rione di Gavi, dove in 6 ore, oggi, sono caduti 250 millimetri di acqua, 313 nelle ultime 24 ore: sono esondati il fiume Lemme e corsi d’acqua minori. Le scuole resteranno chiuse domani, come pure a Tortona, Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Ovada e in molti centri minori.

Nell’alessandrino si registrano anche interruzione di energia elettrica per la caduta di tralicci e problemi alle reti telefoniche. “La situazione meteo – scrive su Fb la Protezione civile di Alessandria – sta peggiorando ben oltre le previsioni. In corso evacuazioni a NoviLigure, a Gavi

Chiusa la SP 30 Bis dei #Giovi in direzione #PozzoloFormigaro prima del sottopasso autostradale per chi proviene da #Alessandria per #Allagamenti. Fino a stanotte sono previste altre precipitazioni intense: se potete non utilizzate le auto, non avvicinatevi ai corsi d’acqua”.

+++ Aggiornamento 22.40 +++

Chiuso #Guado di #Voltaggio su #SP166 per esondazione #Morsone; #Evacuazioni in corso a #Casalnoceto

+++ Aggiornamento 22.20 +++

*** aggiornamento #SFR collegamenti con la Liguria ***

La circolazione ferroviaria sulle linee Genova – Milano, Genova – Torino, e Genova – Ovada rimane sospesa per tutta la serata e fino a domani per il protrarsi del maltempo e delle abbondanti precipitazioni piovose nelle zone tra Liguria e il Piemonte che, nell’alessandrino e nell’ovadese, sta provocando allagamenti della sede ferroviaria.

Al momento date le condizioni, sia meteo sia della infrastruttura ferroviaria, non è prevedibile il ripristino del traffico ferroviario nella serata odierna e fino a domani.

Inoltre, le condizioni della viabilità stradale non permettono la sostituzione dei collegamenti ferroviari con autobus. I quattro treni fermi a Pavia e Tortona (due Intercity e due regionali) saranno fatti retrocedere e rientreranno nella stazione di Milano, due treni fermi ad Arquata (Thello e regionale) torneranno nella stazione di Genova mentre non potranno partire per le rispettive destinazioni i treni fermi a Genova e i collegamenti fermi a Milano Centrale.

+++ Aggiornamento 22.13 +++

Chiuso ponte #SP181 Ponte #Orba a #CasalCermelli; #SP456 del #Turchino interrotta per #frana. #Evacuazioni in corso a #Casalnoceto# Chiusura EX SS35 Bis dei #Giovi tra #NoviLigure e #PozzoloFormigaro

#CHIUSO PONTE EX SS10 #Alessandria – #SpinettaMarengo

La situazione di #PiazzaMaino a #SpinettaMarengo fronte scuola media #VittorioAlfieri:

+++ Aggiornamento 22.00 +++

Domani, 22 ottobre 2019, scuole di ogni ordine e grado chiuse in #Alessandria;

#ArquataScrivia

#Gavi

#NoviLigure

#SerravalleScrivia

#Tortona

Su Ordinanza Comunale in corso #evacuazione aree golenali della #Bormida a valle della confluenza con l’#Orba e prima della confluenza nel #Tanaro in #Alessandria;

#SP160 segnalata #frana tra #Gavi e #FrancavillaBisio, prestare massima attenzione. Sul posto #VigilideFuoco

+++ Aggiornamento ore 21.30 +++

#SP185 #Ovada e #RoccaGrimalda chiusa per allagamenti

Segnalate #disalimentazionielettriche per circa 1.400 utenze tra i comuni di:

#BerzanodiTortona

#Bosio

#Gavi

#Monleale

#MontaldoBormida

#NoviLigure

#ParodiLigure

#pasturana

#Stazzano

#Tassarolo

Evacuazione 1 abitazione a Carrosio

Allagamenti di abitazioni a Francavilla Bisio

Allagamenti di abitazioni a Fraconalto fraz Molino su torrente Lemme

Allagamenti a Voltaggio

Allagamenti a San Cristoforo

Allagamenti a Francavilla Bisio

Allagamenti a Sarezzano

+++ Aggiornamento ore 20.00 +++

guado di Gavi chiusa per esondazione torrente Lemme

guado di Marcarolo chiuso per esondazione Gorzente su SP 165

guado di Voltaggio chiuso su torrente Morsone su SP 166

chiuso guado in comune di Lerma su Gorzente

parzialmente isolato Villaggio Primavera in Comune di Tagliolo M.to

allagamenti abitazioni a Carrosio

allagamenti abitazioni a Bosio

esondazione torente Neirone in Gavi

SP 170 tra Bosio e Gavi allagata e piccole frane

SP 168 tra Gavi e Parodi Ligure allagata e piccole frane

SP tra Bosio e Carrosio (strada comunale chiusa)

SP 160 tra Gavi e Carrosio in località sarmoria allagata, fango e pietre sulla carreggiata

SP 160 tra Francavilla B e Gavi strada allagata e pali telecom sulla careggiata

SP 140 tra Arquata e Vignole B allagamenti e circolazione su careggiata ridotta

SP 169 tra Bosio e Parodi

SP 179 località iride comune di Prdosa e Capriata d’Orba chiusa

*** Avviso linee #SFR ***

Il maltempo che interessa la Liguria e il Piemonte sta provocando, nell’alessandrino e nell’ovadese, allagamenti della sede ferroviaria.

La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra Cassano e Arquata Scrivia/Novi Ligure, linee Genova – Milano e Genova – Torino, e tra Rossiglione e Ovada, linea Genova – Ovada.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) stanno raggiungendo le zone allagate, compatibilmente con le difficoltà di viabilità stradale, per gestire le anormalità in atto non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

La situazione alla confluezza tra #Lemme e #Morsone a #Voltaggio:

Il #torrente #Scrivia all’altezza del Comune di #Tortona alle 18:51. RdV Serra

+++ Blocco linee ferroviarie +++

Trenitalia comunica la chiusura delle seguenti linee ferroviarie:

Linea Milano – Genova: dalle ore 17:15 il traffico è sospeso, in direzione Genova, per allagamento della sede ferroviaria tra le località di Tortona ed Arquata Scrivia. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio. Seguono aggiornamenti.

Linea Torino – Genova: dalle ore 17:15 il traffico è sospeso, in direzione Genova, per allagamento della sede ferroviaria tra le località di Novi Ligure ed Arquata Scrivia. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio. Seguono aggiornamenti.

ore 17:15 il traffico è sospeso per allagamento della sede ferroviaria a Rossiglione. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio. Seguono aggiornamenti.