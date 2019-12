Luca Caretti lascia la guida della Cisl Piemonte Orientale, l’elezione del successore giovedì 12 dicembre

Cambio al vertice della Cisl territoriale. Luca CAretti, eletto il 27 novembre scorso nella segreteria regionale Cisl, lascia, dopo 6 anni, la guida del sindacato.

L’elezione del successore si svolgerà giovedì 12 dicembre a partire dalle ore 10 all’Hotel Europa in corso Cavallotti 38 a Novara alla presenza dei segretari regionale e nazionale Cisl, Alessio Ferraris e Pero Ragazzini.

“In questi anni abbiamo gettato le basi per dare continuità e futuro all’ambizioso progetto di unificazione delle quattro province del quadrante il cui esito non era affatto scontato. La Cisl del Piemonte Orientale è diventata un modello di riferimento non solo per le istituzioni locali, ma anche per le altre forze di rappresentanza economica e sociale del territorio” – afferma Luca Caretti.

Caretti, prima di essere eletto nel marzo del 2013 segretario generale della Cisl Piemonte Orientale, è stato per sei anni alla guida della Cisl del Verbano Cusio Ossola e prima ancora, dal 2001 al 2007, componente della segreteria guidata da Antonietta Trivellato, scomparsa nell’ottobre del 2007.

“Lascio una Cisl in ottima salute – conclude Caretti – e soprattutto in buone mani. C’è una squadra competente e unita che dovrà caratterizzarsi e continuare con convinzione il progetto che abbiamo iniziato. Ringrazio tutti, cislini e interlocutori eterni, per la strada percorsa insieme e per il lavoro proficuo svolto in questi anni”.