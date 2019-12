Arriva in Piemonte il primo servizio del 118 per la trasmissione delle immagini dal luogo dell’incidente alla centrale operativa

L’annuncio è arrivato oggi, 20 dicembre, dal direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 del Piemonte, Mario Raviolo.

Si tratta di un servizio innovativo, primo in Italia, che potrà essere attivato dalla stessa persona che richiede l’assistenza del 118 sul luogo dell’intervento. Il progetto consiste nella trasmissione di immagini direttamente alla centrale operativa del centro emergenze.

Utilizzando il cellulare, il chiamante, potrà entrare direttamente in contatto video con la centrale trasmettendo le immagini dal luogo dell’incidente al fine di far valutare ai soccorritori la gravità della situazioni e ottenere consigli e indicazioni su come comportarsi.