Rinviate le partite di serie A in Lombardia e Veneto. Il CdM vara il decreto legge per le misure urgenti per il coronavirus

Per far fronte all’emergenza nuovo coronavirus in Lombardia e Veneto sono state rinviate le partite di serie A che si sarebbero dovute disputare nelle due regioni a rischio nella giornata di oggi, domenica 23 febbraio. A deciderlo il consiglio straordinario dei ministri di ieri sera che nella figura del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora spiega: “Stiamo monitorando e man mano prendendo tutti i provvedimenti necessari. Non vogliamo fare allarmismo ma è ovvio che i luoghi di aggregazione sportiva sono tra i posti in cui le difficoltà possono presentarsi maggiormente”.

Sono rinviate a data a destinarsi tre incontri della serie A: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Nella giornata di ieri era già stato annunciato il rinvio di Ascoli-Cremonese valevole per la 25esima giornata di serie B. Tutte le altre partite possono essere disputate, anche le trasferte delle squadre lombarde e venete, a meno che non provengano dalle zone riconosciute come focolai del nuovo coronavirus.

Il capo della protezione civile fa il punto della situazione: 79 persone colpite, di queste 76 positive al test, 2 deceduti, un dimesso (guarito). Dei 76 positivi al test: 54 sono in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 1 in Piemonte, oltre i 2 turisti cinesi ancora ricoverati allo Spallanzani di Roma.

Mappa dei pazienti contagiati da 2019-nCoV