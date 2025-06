Alba: Collisioni cerca volontari per la raccolta differenziata nelle giornate dei concerti il 4 – 8 – 12 e 13 luglio

ALBA – Il festival Collisioni 2025, tra i più attesi eventi musicali dell’estate piemontese, lancia un appello ai cittadini e soprattutto ai più giovani: cercasi volontari per la raccolta differenziata durante i concerti che si terranno in Piazza Medford ad Alba nei giorni venerdì 4, martedì 8, sabato 12 e domenica 13 luglio.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Transizione ecologica e l’Assessorato al Protagonismo giovanile della Città di Alba, con l’obiettivo di coniugare grande musica e sostenibilità ambientale. Chi parteciperà attivamente al servizio volontario riceverà in cambio un pass gratuito per il concerto della giornata in cui presta il proprio aiuto.

Per candidarsi, basta compilare il form online disponibile a questo link.

Indispensabile indicare nome, e-mail e fascia oraria preferita tra 10-13, 13-16 o 16-19. Ogni slot è riservato a un massimo di 15 volontari.

«Da quest’anno il servizio sarà attivo sia all’interno che all’esterno dell’area concerti – spiegano gli assessori Roberto Cavallo e Lucia Vignolo –. I volontari contribuiranno a mantenere pulita la zona raccogliendo e differenziando i rifiuti. I grandi eventi inevitabilmente generano impatto, ma grazie alla progettazione e alla partecipazione attiva dei cittadini possiamo contenerlo e fare del festival un’occasione di educazione civica e ambientale».

