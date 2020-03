Asti, un video contro il coronavirus ricorda che “insieme possiamo farcela”

Le buone regole per ridurre il contagio da coronavirus le conosciamo bene, ma è sempre meglio ricordarle perché le abitudini sono difficili da cambiare.

1. Lavarsi spesso le mani

2. Non toccare con le mani occhi, naso e bocca

3. Tossire e starnutire nella piega del gomito se non si ha a portata un fazzoletto monouso

4. Non frequentare locali affollati

5. Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro

6. Se si hanno sintomi sospetti NON andare in ospedale ma chiamare l’800 19 2020

Queste semplici regole, ricordate nel video contro il coronavirus realizzato dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, dagli studenti e dai docenti dell’Ipsia Castigliano e dall’Asl di Asti, possono limitare il contagio perché “Insieme possiamo farcela”.

Un video contro il virus Per aiutare gli astigiani e i piemontesi in generale ad affrontare questo periodo difficile segnato dall'epidemia da nuovo coronavirus, l'Unità di crisi, l'Ipsia Castigliano e l'Asl di Asti hanno realizzato questo video informativo Posted by Quotidiano Piemontese on Friday, March 6, 2020