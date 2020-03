Anche in Piemonte è iniziata una crescita esponenziale degli infetti da Coronavirus

A due settimane dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia inizia a crescere in maniera esponenziale la diffusione di positivi al virus in Piemonte e purtroppo i deceduti e quelli che richiedono terapia intensiva.

Secondo i dati della Protezione Civile di venerdì 6 marzo a livello nazionale 3.916 persone sono risultate positive al virus, 523 le persone guarite. 197 i deceduti.

In particolare i casi positivi sono 2.008 in Lombardia, 816 in Emilia-Romagna, 454 in Veneto, 155 nelle Marche, 139 in Piemonte, 78 in Toscana, 50 nel Lazio, 57 in Campania, 24 in Liguria, 28 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 16 in Umbria, 12 in Molise, 10 nella Provincia autonoma di Trento, 9 in Abruzzo, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, 7 in Valle D’Aosta, 4 in Calabria e 4 nella Provincia autonoma di Bolzano.

Deceduti Guariti Lombardia Veneto Emilia Romagna Altro Totale lun 24 6 172 33 18 6 229 mar 25 10 240 43 26 13 322 mer 26 12 3 258 71 47 24 400 gio 27 17 23 403 111 93 43 650 ven 28 21 46 531 151 145 54 881 sab 29 29 50 615 191 217 26 1049 dom 1 34 83 984 263 285 45 1577 lun 2 52 119 1077 271 324 163 1835 mar 3 79 160 1326 297 398 242 2263 mer 4 107 276 1497 345 516 348 2706 gio 5 148 414 1777 380 658 481 3296 ven 6 197 523 2008 454 816 638 3916

In Piemonte sono 166 le persone risultate positive al test sul Coronavirus Le persone ricoverate in Terapia intensiva sono 35, xin 5 i deceduti.

Negli ultimi due giorni il numero dei positivi al coronavirus è cresciuti del 50%